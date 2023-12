Sunt serurile supraevaluate?

Asculta acest articol Asculta acest articol

Poate că aceasta este doar percepția unei femei în vârstă de patruzeci de ani care aude de 15 ani că nu poți începe să folosești crema antirid suficient de devreme – începutul și mijlocul anilor 20 sunt o vârstă bună, s-a spus cu mult timp in urma. Dar de ceva vreme se vorbește din ce în ce mai mult despre ceva presupus și mai bun, mai eficient și, prin urmare, desigur – mai scump.

Nu este vorba despre Botox, ci despre ser. De cele mai multe ori acestea sunt cantități minime, 50 ml, 30 ml, uneori sunt doar fiole de unică folosință, iar unele noi ies constant pe piață: seruri de vitamina C, seruri de vitamina A, seruri de trandafiri, seruri de colagen, seruri de retinol. . Pentru ce ai nevoie de ele? De ce sunt brusc acolo? Și totuși ce este un ser?

Nu un fluid de sânge fără celule, desigur, nu un ser de vaccinare, ci mai degrabă, pentru a cita descrierile înflorite utilizate în mod obișnuit în industrie: „un cocktail intensiv de îngrijire a pielii”, „îngrijire puternică pentru piele”. Dacă crema costă 250 de lei, atunci serul într-un recipient mult mai mic cu mult mai puțin conținut este adesea disponibil pentru 350 de lei. Dacă îl tamponați cu atenție pe piele, trebuie să aveți grijă ca lichidul în mare parte transparent să ajungă acolo unde îi este locul. Probabil niciun produs nu reprezintă mai bine industria decât serul cu promisiunile sale mari de frumusețe în fiole de mililitri și conținut aproape transparent.

Să stai în baie ore întregi a fost odată considerat o pierdere de timp

„Mai multe fiole, mai multe sticle.” Când producătorii de produse de reconstrucție estetică se prezintă astăzi la congrese, „intotdeauna sunt incluse niște seruri”.

Crema părea să reziste mult. Într-un sondaj al companiei de cumpărături QVC despre produsele de înfrumusețare și ritualurile de baie ale femeilor în urmă cu câțiva ani, crema hidratantă a ajuns chiar pe primul loc. La acea vreme, una din patru femei spunea că a plecat din casă fără machiaj, dar rareori fără cremă hidratantă. Timp de decenii, frumusețea naturală a fost considerată de dorit, dar petrecerea a ore în șir în baie în fața oglinzii a fost considerată o pierdere de timp. S-ar putea să existe încă un consens în acest sens în rândul majorității oamenilor, dar faptul că tinerii sunt entuziasmați de nail art și experimentează cu machiajul și baby Botox a devenit acum evident și pentru generația mai în vârstă fără machiaj.

Videoconferințele de o oră în care oamenii s-au văzut în mod inevitabil de aproape patru ani ca și cum s-ar uita în oglindă tot timpul schimbă și atitudinea față de propria lor înfățișare. Nu trebuie să dezvolți imediat „dismorfia zoom”, așa cum a numit fenomenul un dermatolog de la Harvard, și să descoperi defecte pe propria ta față în cadrul conferințelor video pentru a te întreba pentru prima dată în viață: Există ceva mai bun pentru încruntarea ta linii decât crema?

În orice caz, a apărut un hype în jurul îngrijirii pielii. Skinfluencerii, adesea dermatologi, care sunt pe Instagram și TikTok ca experți care vorbesc despre retinol și niacinamidă și ca subiecți de testare care raportează propriile nevoi ale pielii, alimentează tendința.

Semnificativ mai igienic decât cremele

„Aceste seruri vin adesea cu pipete și vin în sticle sau fiole mici de sticlă”. „Acesta este mult mai igienic decât vasul cu cremă pe care l-ar putea folosi întreaga familie, care este adesea deschis și închis, ceea ce crește riscul de infestare microbiană.” Acest lucru, la rândul său, ar putea duce la infecții.

Cu cât produsele sunt mai protejate de influențele externe, cu atât sunt necesari mai puțini conservanți. Dermatologul citează ca exemplu vitamina C. „Este extrem de sensibilă la oxigen și aer.” Vitamina C dintr-un preparat de cremă înseamnă că crema va deveni în curând maro. „Pentru că se oxidează atât de repede. Fiolele, însă, sunt folosite dintr-o dată.”

Fie că este o fiolă de sticlă pentru o singură utilizare sau o sticlă cu pompă care durează câteva luni – astăzi există un ser pentru aproape orice problemă de piele. Acidul salicilic este recomandat pentru pielea impură, se spune. Retinol pentru riduri. Acid hialuronic și aloe vera pentru piele uscată, vitamina C pentru pete pigmentare. „Cu o piele cu pete, se estimează că o persoană este cu zece ani mai în vârstă decât cu piele uniformă.” Vitamina C poate stimula, de asemenea, acumularea de colagen în țesutul subcutanat. „Este controlat histologic”. „Se formează mai mult colagen și, prin urmare, mai mult țesut subcutanat.” Pielea pare mai plinuță. Și spre deosebire de cremă, vitamina C din fiolă este procesată într-un procent deosebit de ridicat.

Caroline Hirons este o cosmeticiană din Londra, care a devenit cunoscută pentru cunoștințele sale despre îngrijirea pielii. Ea este urmărită de peste 700.000 de oameni pe Instagram. Anul acesta, ghidul ei „Îngrijirea pielii” a fost publicat și în germană de Rowohlt. Serurile cu antioxidanți sau vitamina C protejează pielea ca un strat suplimentar de îmbrăcăminte în viața de zi cu zi, a spus Hirons. „Dar dacă ai impresia că nu ai nevoie de un ser, atunci nu trebuie să folosești unul.” Serul este pasul de tratament între curățare și cremă și, prin urmare, nu este atât de absolut necesar pe cât ar sugera numeroasele lansări. .

De asemenea, avertizează împotriva tratării pielii cu prea multe produse diferite. „Un produs care are deja mai multe ingrediente este de obicei testat în întregime doar pe subiecți de testare”, spune dermatologul. Deci doar ca produs unic si nu in combinatie cu alte produse precum seruri, crema de protectie solara sau crema de zi colorată. Suma ingredientelor poate provoca iritații. „Mult lăudată vitamina C este, de asemenea, un acid. Îl poți simți pe piele și îl poți gusta și dacă lingi o picătură din ea. O substanță într-un interval de pH acid poate irita pielea.” Prin urmare, captatorul de radicali, care este bun în sine, nu este potrivit pentru persoanele cu piele sensibilă care, de exemplu, au avut neurodermatită în copilărie.

Recomandarea dermatologului: „Cât mai puțin.” Cremă de protecție solară dimineața și un ser seara. „Și dacă pielea este încă ridată, adăugați deasupra ceva care conține lipide și hidratant.” Crema hidratantă nu se uzează atât de repede.