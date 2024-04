Termenul-limită în competiția pentru Centre de Excelență în cercetare a fost prelungit

Asculta acest articol Asculta acest articol

…. și unui anunț făcut de entitatea care se ocupă de aceste proceduri, UEFISCDI. Același ordin stabilește un nou termen de transmitere a propunerilor, proces ce trebuia să se încheie luni, 22 aprilie. Și stabilea, pe ultima sută de metri înainte să expire termenul inițial, o nouă structură bugetară care ar fi presupus rescrierea proiectelor finalizate, însă aceasta a fost corectată între timp, fiind descrisă drept „eroare materială”.

Potrivit unui anunț al Unității Executive pentru Finanțarea Învățământului Superior, a Cercetării, Dezvoltării și Inovării (UEFISCDI), făcut după două ordine MCID emise miercuri și joi, termenul limită de transmitere a fost prelungit: în loc de 22 aprilie 2024 (lunea viitoare), propunerile de proiecte pot fi trimise până pe 13 mai, ora 16.00.

Crește, totodată, numărul de centre finanțabile, de la 20 la 24. Mai precis, crește numărul centrelor dedicate domeniului Sănătate (de la 4 la 6) și cel al centrelor pentru domeniul Securitate civilă pentru societate (de la 2 la 4).

Un Ordin MCID din 17 aprilie prevedea, totodată, că finanțarea de la bugetul de stat solicitată de către instituția coordonatoare a Centrului să fie de cel puțin 50% din valoarea totală. Această modificare, apărută cu doar câteva zile înainte să expire termenul inițial avut în vedere de aplicanți, ar fi presupus schimbări bugetare considerabile. Ea a fost însă corectată, însă, printr-un alt ordin din 18 aprilie, ce restabilește pragul de 40% pentru finanțarea de la buget solicitată. Noul ordin menționează că această schimbare din 17 aprilie a fost o „eroare materială”.

Contactat de Edupedu.ro, Andrei Alexandru, secretar de stat în cadrul Ministerului Cercetării, a precizat că prin singurele schimbări sunt termenul de depunere a aplicațiilor și creșterea numărului de centre de excelență finanțate. Andrei Alexandru: „Nu s-au modificat bugetele. A fost o eroare materială corectată imediat. Nu s-a umblat la bugete, nici nu aveam voie să modificăm pachetul de informații în timpul derulării competiției, în sensul modificării condițiilor de eligibilitate. Este tot 40% bugetul aferent coordonatorului.

Nu se modifică absolut nimic în ceea ce privește condițiile de eligibilitate. S-a suplimentat doar termenul de depunere a proiectelor și, în plus, există posibilitatea de a se finanța încă patru centre de excelentă – în plus. Nu afectăm pe nimeni, nu scădem bugetul. Dăm o posibilitate, dacă există suficiente proiecte bune – pentru a fi finanțat, un proiect trebuie să aibă 85 de puncte. La domeniul Sănătate vor fi două în plus, la Securitate civilă și pentru societate încă două în plus, dată fiind importanța strategică a acestor domenii, mai ales în contextul geopolitic actual.”

Proiectul Centrelor de excelență a fost descris, la începutul anului, de premierul Marcel Ciolacu drept „cea mai mare investiție făcută vreodată în cercetarea românească”.

