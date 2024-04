Toţi proprietarii de păduri vor fi incluşi într-un registru forestier naţional, anunță Ministrul Mediului

Asculta acest articol Asculta acest articol

Conform noului Cod silvic, aprobat în cadrul sedintei de Guvern, acesta va face parte din strategia pădurilor din perioada următoare.

Ministrul Mediului a făcut referire la cele mai importante prevederi ale noului cod silvic.

Astfel, acesta permite statului român să intervină şi să împădurească acolo unde terenurile au fost despădurite şi abandonate de către proprietari. Totodată, documentul oferă dreptul proprietarilor de pădure privaţi sau de stat la soluţii alternative de pază: structuri specializate, pază în regim propriu, cu precizarea că paza pădurii este obligatorie prin lege. De asemenea, se suspendă dreptul de acces în sistemul informatic SUMAL2 ori de câte ori există situaţii legate de furtul de masă lemnoasă.

„Poate că nu ar fi existat zi mai potrivită decât 21 martie, pentru că este Ziua internaţională a pădurilor. Am aprobat în Guvernul României proiectul de lege care reglementează noul Cod silvic.

Este un Cod silvic echilibrat, care s-a născut în urma unui dialog extins, serios şi bine argumentat cu toţi actorii din domeniul silvic. Am solicitat prim-ministrului, şi acesta a fost de acord, cu o procedură de urgenţă pe care o vom propune Parlamentului României. Este primul Cod silvic din 2008 şi până astăzi, este scris de la zero şi este născut într-un context firesc, pentru că am aprobat în anul 2022 Strategia naţională pentru păduri. Un al doilea pas al acestei întregi situaţii a fost elaborarea noului Cod silvic.

Prevederi din Codul Silvic

„Mereu ne uităm prima oară spre păduri când ne gândim la combaterea acestor schimbări climatice”, a spus demnitarul. „Cele mai importante prevederi pe care noul Cod silvic le are: În primul rând, tăierile la ras vor fi interzise în aproape jumătate din suprafaţa de pădure a ţării. Dacă până acum erau interzise doar în parcurile naţionale, vom extinde această interdicţie şi în parcurile naturale şi în toate siturile Natura 2000.

Discutăm de o suprafaţă de peste 5,5 milioane de hectare, din care mai mult de jumătate e pădure.

Totodată, Codul silvic, în forma propusă, va permite statului român să intervină şi să împădurească acolo unde terenurile au fost despădurite şi unde au fost abandonate de către proprietari. Există numeroase astfel de situaţii în România. Vom interveni şi vom planta pe acele terenuri.

Totodată, stabilim cadrul legal pentru lupta digitalizată cu tăierile ilegale de pădure(…) El a subliniat că introduce în noul Cod silvic termenul de folosinţă agrosilvică, ceea ce înseamnă că păşunile şi culturile agricole vor putea fi integrate cu arbori şi arbuşti.

„Apare Consiliul Naţional al Silviculturii, o organizaţie profesională care reuneşte toate organizaţiile de profil din domeniu.

Toţi proprietarii de pădure vor fi incluşi într-un registru forestier naţional.

De asemenea, toţi românii se vor putea bucura în continuare de pădurile noastre, aceştia având dreptul să se plimbe în orice pădure doresc”, a subliniat ministrul(…) Amenajamentul silvic intră în vigoare la data aprobării lui prin ordin de ministru şi bineînţeles că respectăm şi principiul transparenţei şi publicăm pe pagina instituţiei toate aceste amenajamente, cu toate informaţiile care ar putea să fie de interes pentru publicul larg”, a precizat Mircea Fechet.