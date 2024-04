Trupa The Rolling Stones a dat startul turneului său nord-american cu un concert susţinut în Houston

Asculta acest articol Asculta acest articol

Concertul este primul din cele 16 spectacole programate în Statele Unite şi Canada până în luna iulie.

Fani purtând tricouri cu emblematicul logo al trupei britanice, un desen cu buze roşii şi limba scoasă, au luat cu asalt NRG Stadium din Houston.

Trupa The Rolling Stones, înfiinţată cu peste 60 de ani în urmă, a deschis concertul cu cântecul ”Start me up”, iar Mick Jagger a urcat pe scenă într-o jachetă strălucitoare în dungi, o cămaşă cu paiete şi o pereche de jeanşi negri. Spectatorii au început imediat să danseze pe acordurile acestui hit clasic din 1981. Mick Jagger, care are 80 de ani, a dansat, a sărit şi a alergat pe scenă, în timp ce-şi etala întreaga gama vocală.

”Bună ziua, Houston, mă bucur că m-am întors în statul cu o singură stea”, a spus solistul britanic, adăugând că trupa sa a vizitat Centrul Spaţial Lyndon B. Johnson administrat de NASA în oraşul Houston şi a făcut apoi câteva glume pe seama lanţului de magazine din Texas Buc-ee’s. Mick Jagger a cântat alături de Keith Richards, în vârstă de 80 de ani, şi de Ronnie Wood, în vârstă de 76 de ani, cei trei muzicieni reprezentând nucleul supravieţuitor al trupei.

”De fiecare dată când îi văd, e o bucurie imensă. Sunt minunaţi. Cântă cu atât de multă plăcere”, a spus Greta Brasgalla, în vârstă de 56 de ani, care a călătorit din El Paso, Texas, pentru a vedea trupa britanică pentru cea de-a şaptea oară. Ea plănuieşte să vadă un alt concert al grupului The Rolling Stones în Atlanta, în iunie.

Deşi echipa pentru relaţii cu presa a formaţiei britanice a refuzat să ofere cifre despre audienţă, site-ul de bilete StubHub a precizat că mai puţin de 2% din biletele puse în vânzare mai erau disponibile cu două ore înainte de concert.

Acest concert a atras spectatori de toate vârstele, însă un segment semnificativ al publicului depăşea 60 de ani.

Trupa britanică a cântat 18 piese într-un spectacol care a durat peste două ore şi care a inclus un mix de hituri clasice şi trei melodii de pe cel mai recent album al său, ”Hackney Diamonds”, primul ei material discografic cu piese originale după 2005 şi, totodată, primul material discografic înregistrat după moartea toboşarului Charlie Watts, în 2021.

Au mai interpretat şi cântece precum ”Jumping Jack Flash”, ”You can’t always get what you want” şi ”Out of Time”, toate în aplauzele publicului.

Keith Richards, a cărui colaborare cu Mick Jagger la compunerea cântecelor este una dintre cele mai trainice şi de succes din istoria rockului, a cântat ”Little T&A”.

Formaţia britanică şi-a încheiat concertul cu cîntecul ”(I can’t get no) Satisfaction”. Săptămâna aceasta, The Rolling Stones va susţine un concert special în cadrul New Orleans Jazz and Heritage Festival.

Fanii sunt însă îngrijoraţi că acesta ar putea fi unul dintre ultimele turnee ale formaţiei.

”De fiecare dată când îi vedem, ne întrebăm dacă nu cumva va fi pentru ultima dată. Este spaima noastră”, a declarat Savannah Welch, care a venit din Austin alături de fiul ei, Charlie.