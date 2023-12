Napoleon lui Ridley Scott este o epopee magnifică, cu defecte

Asculta acest articol Asculta acest articol

„Plec pe urmele lui Alexandru cel Mare și a lui Ceasar” – cu astfel de replici, probabil că mă așteptam ca Ridley Scott să servească un clasic cinematografic modern al anilor 2020 cu epopeea sa de război cu buget mare, Napoleon . Dar după ce am urmărit această descriere fără dinți, căreia îi lipsea profunzime și intriga, cu o intrigă care nu prea știe ce să facă cu ea însăși sau unde să merg, am rămas destul de dezamăgit.

Scena in care Napoleon îi scrie o scrisoare soției sale, Josephine

Scena a avut niște fotografii aeriene și largi uimitoare, ale piramidelor și legiunii lui Napoleon și protagonistul însuși, în afară de o scenă cu adevărat ciudată în care atinge și gustă cadavrul/mumia unui faraon egiptean, aproape ca și cum ar fi absorbit energia mumiei moarte. , în timp ce poate servi ca o metaforă pentru propria sa soartă eventuală.

Dar scenariul acestui film a fost un dezastru de la început până la sfârșit. Deși, punctele cheie ale descrierii cronologiei realizărilor lui Napoleon și a ascensiunii la putere și apoi eventuala lui cădere au fost cheia intrigii, căreia filmul i-a făcut dreptate, nu a existat absolut nicio artă, profunzime sau finețe sau orice fel de interesant. și aspecte captivante în acest scenariu; David Scarpa a greșit totul.

Am avut așteptări foarte elaborate pentru acest film, parțial pentru că este un film istoric realizat de Ridley Scott și parțial pentru că Joaquin Phoenix a fost distribuit în rolul lui Napoleon. Gladiatorul lui Ridley Scott , este de departe unul dintre filmele mele preferate din tinerețe, realizat de enigmaticul regizor care reușește adesea să livreze un cinema inovator.

Scott este cunoscut pentru a spune povești rafinate în filmele sale, Gladiator fiind unul dintre cele mai bune eforturi cinematografice ale sale. Dar interpretarea lui Phoenix în rolul lui Napoleon este o farsă față de rolul său emblematic de Commodus, jucând antagonistul lui Maximus al lui Russel Crowe – „Numele meu este Maximus Decimus Meridius, comandantul Armatelor Nordului, general al Legiunilor Felix și slujitor loial adevăratului. împărat, Marcus Aurelius. Tatăl unui fiu ucis. Soțul unei soții ucise. Și voi avea răzbunarea mea, în această viață sau în următoarea,” & „Nu sunt eu milostiv?” — Gladiatorul le-a avut pe toate.

Catalogul lui Ridley Scott cuprinde mai multe filme captivante de-a lungul anilor în repertoriul său extins, iar unele dintre preferatele mele după Gladiator includ Black Hawk Down, Hannibal, American Gangster, printre altele. Chiar și filmele sale relativ recente The Martian și The Last Duel sunt filme care sunt, în sine, filme geniale care evidențiază capacitatea lui Scott de a spune povești complexe în proporții epice și de a crea spectacole cinematografice, mergând pe genuri diverse, deși ficțiunea istorică/istorică. genul este foarte mult genul lui preferat de a face filme.

Așadar, acesta a fost chiar pe aleea lui, și sunt puțini regizori de la Hollywood care s-ar potrivi să facă această biografie atât de perfect ca acul unui dispozitiv de discuri de vinil care se potrivește cu canelurile unui disc, pentru a reda muzica încântătoare. Dar filmul a fost ca un album de jazz generic al unei trupe de jazz europene obscure din anii ’50 – toate spectacolele, (secțiuni de alamă și altele) și nu spun.

Chiar și Robin Hood , care a fost pe bună dreptate o bombă de box-office, și care a fost, de asemenea, un film destul de slab în întregime, era încă cu puțin mai bun decât Napoleon; poate fi doar puțin, cu 5-10% mai bun sau aproape la fel de rău, orice preferi.

Când trailerele lui Napoleon au apărut la începutul acestui an, l-am declarat pe acesta drept unul dintre cele mai bune filme din 2023. Dar această noțiune a scăzut rapid pe măsură ce filmul a progresat.

Istoria vieții generalului francez înfometat de putere și apoi a împăratului Franței, Napoleon Bonaparte, s-ar putea să nu ajungă la poveștile de culcare în țara Franței sau să nu fie aprofundată la cursurile de istorie de la școală din întreaga lume. De fapt, îmi amintesc vag că am studiat doar un singur capitol despre Napoleon în manualul nostru de istorie în clasa a 9-a sau cam așa ceva (puteți mulțumi curriculum-ului indian ICSE). A fi mai degrabă interesat de istoria europeană ca școlar în timp ce studiez până în clasa a X-a la St. Mary’s School ICSE, Mumbai, filmele istorice, în special despre istoria europeană, sunt cu siguranță ceva ce am ajuns să apreciez și spre care gravit.

Istoria Europei este ferm forjată în război, iar Napoleon a fost ultimul dintre cei mai ucigași și temuți generali și lideri ai secolelor al XVIII-lea și al XIX-lea. Mai ales pentru puterea sa militară, realizările și capacitatea sa de a câștiga bătălii și, în consecință, războaie. Războaiele napoleoniene au lăsat și ele o amprentă de neșters asupra Europei, mai ales având în vedere numărul morților, care s-a apropiat de peste 3 milioane.

Filmul menționează acele numere în cele din urmă în epilog, poate cerând o anumită reflecție asupra amplorii pierderilor de vieți omenești în timpul războaielor purtate de Napoleon, dar între portretizarea primei bătălii, adică asediul Toulonului din 1793. , și faimoasa bătălie de la Waterloo din 1815, care este cea mai importantă bătălie din filmul care se apropie de finalul său, mai rămânea mult de dorit în ceea ce privește caracterizarea și povestea. Chiar și jocul de strategie tactică de succes al SEGA, denumit „Napoleon”, este, fără îndoială, mai captivant și mai distractiv.

Dar revenind, mai ales, până la sfârșitul filmului, nu există alte personaje interesante care să completeze intriga, în afară de Napoleon și Josephine și nu ajungem să cunoaștem prea multe despre adevărata personalitate și psihicul lui Napoleon, în afară de pofta lui. pentru putere și război și fiind orbit de ambiție și cucerire care în cele din urmă duce la căderea lui; povestea și personajele ar fi putut avea mult mai mult pentru ei.

În timp ce aspectele cerebrale și psihologice ale ambiției, succesului și eșecului lui Napoleon ar fi putut fi elucidate cu abordări și detalii mai inovatoare, filmul face doar aluzii la ele pe tot parcursul complotului. Nici măcar planurile politice și propaganda nu sunt aduse în lumină sau descrise foarte inteligent și palid în comparație cu Gladiator .

Bătălia de la Toulon a fost foarte bine împlinită, aș spune, și a fost prima realizare marcantă a lui Napoleon în călătoria sa de la obscuritate și nivelurile inferioare ale armatei până la a deveni liderul forțelor armate ale Franței și apoi a devenit împărat al Franței. Scene precum calul lui Napoleon lovit de o minge de tun și modul în care armata franceză a capturat fortul Toulon și a îndepărtat navele engleze acostate de-a lungul portului prin crearea unei blocade au fost un început excelent pentru film. Chiar înainte de asta, filmul s-a deschis, de asemenea, destul de promițător, când Marie-Antoinette este decapitata la spânzurătoare, în timp ce se îndreaptă spre moartea ei iminentă fiind bombardată de legume aruncate asupra ei de mulțimea cetățenilor, în timp ce un Napoleon, relativ mai tânăr, urmărește grimase și chinuit. , foarte francez, într-adevăr. Dar asta e cam la fel de francez ca și filmul ăsta.

Din punct de vedere tactic militar, Ridley Scott a oferit o prezentare amănunțită, bine cercetată și cuprinzătoare, realizată într-un manual, a spiritului și tacticii militare ale lui Napoleon, care sunt încă studiate și analizate de forțele armate din întreaga lume până în prezent. Ele descriu, de asemenea, o tactică militară interesantă folosită de armata britanică în bătălia finală de la Waterloo, unde se înghesuie într-o formațiune pătrată asemănătoare cu formația de luptă legionară romană antică numită „Repellere equites”, dar înarmați cu pistoale în loc de sulițe sau săbii. Formația pătrată forțează cavaleria franceză să încerce unitatea britanică în timp ce îi scot pe soldații francezi călare unul câte unul pe măsură ce îi înconjoară.

Aspectele pozitive ale filmului sunt, desigur, bătăliile sângeroase și scenele de război. Fie că este vorba despre ghiulele care cad prin stratul subțire de gheață împreună cu trupurile însângerate ale soldaților care se scufundă sub el sau când Moscova arde în timp ce armata lui Napoleon ajunge în oraș după ce a făcut o călătorie minuțioasă din Franța pe un teren neiertător în Rusia, războiul/acțiunea Scenele erau de așteptat să fie portretizate în detaliu, având în vedere bugetul filmului. De la Toulon și Austerlitz la Borodino și Waterloo, filmul reușește să prezinte toate cuceririle istorice ale lui Napoleon cu temele care stau la baza geniului său tactic, dar nici măcar secvențele epice de luptă ale lui Ridley Scott nu au putut masca fragilitatea scenariului lui Scarpa.

Bătălia de la Waterloo, care servește drept bătălia finală a filmului – cuprinzând 300.000 de soldați englezi și prusaci împotriva a 120.000 de soldați francezi – este încă destul de interesantă și distractivă, dar până când apare în film, a devenit una din prea multe secvențe de luptă în filmul, așa că impactul său a fost, probabil, împiedicat și neglijabil din cauza oboselii privitorului.

Această fotografie specială în care Napoleon își acoperă urechile în timp ce tunurile trag, se repetă în mod constant, dar a devenit amuzant și hilar la limită, pe măsură ce se repeta, aproape ca „Oh, iată-ne din nou”. Focul de tun a fost aspectul cel mai exploziv al filmului (pentru a reitera titlul acestui articol), și aproape că îl compătimesc pe designerul de sunet pentru numărul mare de ori pe care a trebuit să adauge în clipuri audio WAV ale tunurilor care au explodat.

Secvențele de luptă sunt singurul aspect memorabil al filmului și există în total 5 sau 6 bătălii ciudate purtate pe parcursul duratei sale, în timp ce sistemul Dolby Spatial Audio din teatru a accentuat și mai mult reprezentările sângeroase și elaborate ale războiului, dar altele decât cele livrarea finală a filmului în cinematografe, nu a existat prea mult de ce să bată nici măcar ochiul pentru a uita să fii captivat sau cuprins de film. Acest lucru a fost evident din cauza naturii și a concepției scriptului lipsit de coloană și lipsă de coloană.

Cinematograful este o combinație a mai multor aspecte artistice care sunt țesute împreună și interconectate, fiecare hrănindu-se pe celălalt, așa că de obicei, dacă un aspect este sub egal, cum ar fi scenariul acestui film, celelalte aspecte trebuie să-l scoată din mediocritate. Cu toate acestea, scorul lui Martin Phipps este o abominație. Da, a încercat să meargă în direcții diferite și cu idei diferite, cu temele clasice franceze și de operă care se învârte și ies, dar lipsa unei partituri inspiratoare și captivante, căreia îi lipsea total emoție, mai ales pentru secvențele de luptă, du și, uneori, experiență apatică de a viziona toate acțiunile care au loc pe ecran.

Cinematografia a fost lăudabilă și uneori captivantă din punct de vedere vizual, așa cum este de obicei munca lui Ridley Scott, dar servește și ca exemplu perfect al modului în care, indiferent cât de bine filmați un film din punct de vedere estetic sau artistic, un scenariu slab se poate dovedi a fi distrugerea unui film. dacă îi lipsește substanța.

Un actor de calibrul lui Joaquin Phoenix, de obicei, nu greșește, înțeleg complet greșit sau flatează să înșele foarte des, dar acest film este o pată rară în pene de pe șapcă la performanțele sale, altfel uluitoare, în fața camerei.

Actorul care a încântat publicul în cel mai recent rol al său din Joker , Phoenix încă s-a răsfățat, probabil, cu efectele ulterioare ale enigmei sale Joker, în ciuda a ceea ce a fost un rol pe măsură pentru el, în timp ce interpretează „brutul” indisciplinat din Corsica care se ridică prin rândurile politicii franceze pentru a deveni împărat, cu strădania lui de a fi amintit în analele istoriei în Franța post-revoluționară.

Mormăitul neobișnuit din dormitor și sub masa de micul dejun a adăugat în continuare o caracterizare aiurea și clișeală, probabil, pentru a exemplifica faptul că Napoleon era un ticălos, ceea ce a făcut doar prost gust. Pentru a fi corect, dacă nu ar fi actoria lui Phoenix, care a condus filmul, aceasta ar fi mai mult o dezamăgire decât a conceput de fapt să fie.

Vanessa Kirby, a fost, de asemenea, foarte dezamăgitoare ca soția lui Napoleon, Josephine. Kirby a fost aproape tipat pentru acest rol, mai ales având în vedere rolul prințesei Margaret în emisiunea TV The Crown , iar acest rol, ca încă un alt regal, a fost ceva care i-a mers mână în mână, dar interpretarea ei a fost neregulată, lipsită de autoritate și ea chiar nu a preluat rolul și și-a făcut-o al ei. Replică „Nu ești nimic fără mine”, cu greu a ținut bine în ceea ce privește rolul ei în film.

În afară de anumite replici și de o scenă în care este forțată să divorțeze public de Napoleon pentru că nu poate avea un copil (ceea ce implică, de asemenea, că Napoleon o plesnește), ea chiar nu poartă acest film drept personajul său feminin principal și nici nu adaugă vreo scânteie în portretul ei. a lui Josephine, în timp ce eventuala ei moarte din cauza difteriei nu trezește cu greu nicio emoție sau o lacrimă.

Secvențele naraționale ale scrisorilor pe care Napoleon le scrie lui Josephine și invers, înainte și înapoi, în timp ce Napoleon este în război, au adăugat probabil un pic de interes și au rămas constante pe tot parcursul filmului, iar acele monologuri au fost singurul lucru bine scris în film. scenariul, dar, în general, acesta a fost un film în mare măsură dezamăgitor în ceea ce privește produsul final.

În cele din urmă, Napoleon ar fi putut fi făcut cu mult mai multă grijă, măiestrie și viclenie. În timp ce atenția la detalii a fost predominantă și secvențele de luptă nu au dezamăgit, lipsa răsturnărilor de situație sau a unui scenariu care să verifice toate căsuțele obișnuite despre ceea ce ar trebui să conțină un scenariu sau ar putea fi considerat că bătăile inimii sale, cu atât mai puțin, servesc drept bază pentru intriga, filmul este la fel de uitat ca exilul lui Napoleon la Sf. Elena în jarul aprins al vieții sale.

La fel ca sfârșitul prematur al vieții lui Napoleon, călătoria sa, timpul său ca rege al Franței și cuceririle sale care păreau să fie gravate în măreție, filmul se estompează în anonimat într-o poveste dezarticulată și lipsită de profunzime, care este aproape doar o cronologie cronologică. a evenimentelor istorice.