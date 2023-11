Vasilică Ceterașul desființat de femeia pe care ar fi agresat-o sexual!

Asculta acest articol Asculta acest articol

Distracția de la Brener

”Am fost invitată de o prietenă de mea să mergem la un party la un club de lângă barajul Firiza, să mergem să ne distrăm. Ne-a luat de acasă nașul lui Vasile Ceterașu și cu prietena mea. La club toate o fost în regulă. La plecare, în drum spre mașină Ceterașu deja îmi știa numele, o început să îmi pună mâna pe picior, în noaptea asta bem, în noaptea asta ne distrăm. Eu n-am zis nimic. Prietena mea o spus lasă-l că glumește, că așa e el. O și închinat cu mine și apoi mi-a tot spus în noaptea asta ne distrăm, dar no vezi că dimineață vii cu mine. Eu am zis că nu mă duc nicăieri. Nu că vreau să te duc la Barcelona, trei zile să mergem să ne distrăm mai mulți. Am zis că nu vreau să mă duc. Nici nu l-am prea luat în considerare.

Spre dimineață eu am venit cu nașul lui, cu prietena mea. Ne-am oprit la un local. El o venit cu altă mașină. A venit și el acolo. Acolo mi-am cumpărat o shaorma și Vasilică o venit la mine și o zis că și eu vreau mănânc. O mușcat din ea și zic ia mănâncă sau mă duc să îți comand altul.

Eu am zis să mergem acasă. El o zis că nu ca tre să mergem la altfel de party să bem. Și am i-am spus că nu. I-am spus și prietenei mele să mergem acasă.

Și am plecat. Chiar înainte de a intra în parcarea de pe strada Victoriei unde locuiesc, Vasilică mi pus mâna pe picior și o zis da cum te dai jos, nu mergi nicăieri că o fost vorba că vii cu mine. Am zis nu merg nicăieri. Eu vreau să merg acasă. Nu, că vin la tine acasă. La mine nu vii că eu am un copil. Eu când să cobor mi-a pus mâna pe picior și, am avut o fustă cu capse, mi-o tras-o și s-au desfăcut capsele și o zis că nu, vii cu mine. Da cât… aia a mea să îţi dau să… prostie… sug. Zic tu nu ai banii ăia ca să trebuiască să ți-o sug ție. Cu atâta i-am greșit. Că am zis că nu îmi trebuie bani pentru că eu nu fac așa ceva pentru bani, dacă o fac, o fac din plăcere. I-am spus că nu ești genul meu, nu te supăra, pe mine nu m-a povestit nimeni. Și o dat să scoată bani, că ia eu am, tu știi cu cine vorbești. Am zis că nu mă interesează.

Și m-a prins și chiloții mi i-a tras și i-am zis lasă-mă și și-a băgat mâna la mine între picioare. Și am zis te rog frumos lasă-mă în pace. O zis da cum… tu… și m-a înjurat și m-a făcut curvă. Și o început să mă lovească. Prima dată mi-o dat cu sharoma lui în față. El atunci atunci o început să îmi dea cu pumnii că eu îmi permit să îl umilesc pe el. Cum îmi permit eu așa ceva. I-am spus că nu mă interesează pentru mine ești un nimeni. Și atunci o început să îmi dea cu pumnii în față și în ureche. Mi-am pierdut și un cercel. Atunci nașul lui și prietena mea s-au dat jos din mașină de pe scaunele din față și s-au băgat. Ea m-a tras pe o parte și pe Vasilică l-a tras pe cealaltă parte.

Eu atunci am scos telefonul și am sunat la poliție, la 112. Eu de acolo nu știu cum Vasilică o și dispărut. Nașul lui și cu prietena mea au rămas pentru că imediat în nici 3 minute au venit de la poliție câteva echipaje. Eu eram dezbrăcată, fusta îmi era ruptă. Și poliția m-a dus la declarații. Am fost și la spital pentru că mi-au făcut CT că mi-a curs sânge din ureche. Apoi m-a contactat nașul lui telefonic și m-a întrebat cum sunt, sunt bine. I-am spus că nu sunt bine deloc. Sunt vânătă. Nașul lui o zis hai să facem cumva să fie bine. Vin acum și îți dau 2000 de euro. Și i-am spus că mie nu-mi trebuie bani. O zis bine, hai că îți dau 5.000. Vin peste o oră. Și i-am spus că nu pentru că vreau să mă duc la medicină legală luni. O zis bine, sună-mă mâine.

Ieri ne-am întâlnit aici la RFN la un local și o zis tu chiar îmi pare rău. Eu am întrebat măi Vasilică de ce m-ai lovit așa rău, eu nu vreau să umblu pe la poliție, eu nu te-am dat la Vasile Dale. Ce că m-ai dat deja știe și nevastă-mea. El o zis că nu își aduce aminte de nimic. El m-a întrebat cât îmi trebuie. Zic măi Vasilică la ce leziuni am suferit, la ce mi s-a întâmplat și rușinea pe care o am acuma, te rog frumos dă-mi 10.000 de euro și eu mă duc și mă tratez pentru loviturile care mi le-ai dat. O zis bine. Merg și în două ore îți aduc banii.

Eu m-am întors la serviciu că eram pe schimbul 2 și m-a sunat mama și m-a întrebat ce se întâmplat că ai cerut bani de la Ceteraș și că el nu mă cunoaște.

Dimineață merg la medicină legală și merg în instanță. Să știe din acest moment toată lumea: eu nu mai vreau niciun ban de la el, dar doresc DREPTATE. Pentru ce mi-a făcut, pentru că m-a umilit, pentru că m-a scos în drum dezbrăcată. Atâta cer să recunoască tot ce a făcut. Sunt și filmări cum am fost împreună, nu vreau bani. Legea să stabilească” a povestit femeia.

Ce spune Vasilică Ceterașu

Noi l-am contactat telefonic pe cântăreț pentru a-și expune punctul de vedere. ”Nu. Nu. E prima oară când aud așa ceva. Doamne ferește! Habar nu am. Dacă o să fiu citat sigur o să merg. Nu am avut niciun incident. Sunt camere acolo. Doamne ferește… Am soție, copii” a ne-a declarat Vasilică Ceterașu.

Ce spune IPJ Maramureș

Ieri, 25 noiembrie, în jurul orei 04.30, polițiștii Biroului de Investigații Criminale Baia Mare, au fost sesizați de către o femeie de 42 de ani, cu privire la faptul că, în timp ce se deplasa cu un autoturism pe strada Victoriei din municipiu, ar fi fost agresată sexual și fizic de către un bărbat de 32 de ani din Oncești. În cauză, polițiștii efectuează cercetări sub aspectul comiterii infracțiunilor de agresiune sexuală și lovire sau alte violențe.

