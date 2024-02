Vizat este șmecherașul livrator cu mesajul ”Am droguri” lipit de mașină

Asculta acest articol Asculta acest articol

Vizat este un livrator șmecheraș care și-a lipit pe autoturism mesajul ”Am droguri”!

Vă reamintim că individul a fost filmat de colegul nostru Adi Rusu – Detectivul de presă Șoc de mai multe ori pe străzile din municipiul Baia Mare. Atunci avea mesajul lipit pe luneta autoturismului, lucru interzis de lege. Pentru a ocoli legislația livratorul l-a lipit acum pe portbagajul autoturismului.

“Nu a fost zi lăsată de Dumnezeu să nu fiu oprit, și testat. De aceea am pus stickerul”

Polițiștii au verificat amănunțit mașina dar și toate bunurile din interior. Nu au găsit droguri. Totodată, șoferul a fost testat cu aparatul etilotest, dar și cu aparatul drugtest. Ambele rezultate au fost negative.

Tânărul a declarat jurnaliștilor că poliția l-a oprit de nenumărate ori pentru a fi testat antidrog. Și totul din cauza mesajului pe care-l avea afișat pe autoturism.

”Am fost acuzat de multe ori că aș consuma și aș deține astfel de substanțe. Eu sunt livrator, cu asta îmi câștig existența. A fost o perioadă când am fost oprit foarte des. Atunci m-am enervat și mi-am lipit stickerul pe mașina. A fost o săptămână când nu m-a mai oprit nimeni. Nimeni. Lumea se leagă aiurea de ce mesaje îți pui tu pe mașină. Îl aveam pus pe lunetă și m-au lăsat fără certificatul de înmatriculare pentru că nu este voie acolo. Am zis ok. Îl mut mai jos și să văd ce îmi face. Am refuzat drugtestul acum doi ani pentru că a dat pozitiv la 7 substanțe. Și am stat două luni până mi-au venit rezultatele și rezultatele au fost negative. Dar eu am stat lunile astea fără permis și am pierdut mult. Au fost multe erori. Sincer și cu aparatul asta nou nu am încredere. Mă duc unde doresc ei. La sânge. Eu nu am consumat așa ceva. Stickerul rămâne pe mașină dacă domnii polițiști spun că e legal. Din cauza asta l-am lipit pentru că nu a existat zi lăsată de Dumnezeu să nu mă oprească. E drept am avut și probleme la mașină: aveam roți neomologate, tobă sport. Le-am schimbat toate pentru a fi lăsat în pace” ne-a declarat șoferul în vârstă de 21 ani