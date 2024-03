Vor avea nevoie de aprobare de utilizare din partea MADR şi cele 40 de staţiile de combatere a grindinei din judeţul nostru?

Asculta acest articol Asculta acest articol

Chiar am prezentat la momentul potrivit şi prototipul staţiei de combatere a grindinei. În acest caz nu este vorba despre amplasarea unor lansatoare de rachete antigrindină.

În vederea atingerii obiectivelor proiectului a fost definit un buget de 1.998.558 euro (inclusiv TVA), din care 0 lei valoare neeligibilă. Bugetul aferent Judeţului Satu Mare este de 1.321.075 euro, iar contribuţia proprie a Judeţului Satu Mare este de 2% din bugetul proiectului, adică 2.6421,5 euro. Finanţarea, conform regulilor din ghidul solicitantului, este de 98% din cheltuielile eligibile.

La prezentarea prototipului staţiei de combarete a grindinei, se spunea că, în primăvara acestui an, staţiile respective vor fi amplasate şi pregătite pentru intervenţie.

Iată că recent, fermierii din zona de sub a ţării, au formulat un punct de vedere discordant, cu cel de până acum. În urma întâlnirii cu Florin Barbu, Ministrul Agriculturii şi Dezvoltării Rurale-MADR, înaltul demnitar. Nu se vor mai trage rachete antigrindină, fără aprobarea ministrului Agriculturii. Voci ale unor fermieri susţin că staţiile de combatere a grindinei, în mod expres acelea care folosesc rachete pentru dispersarea aglomerărilor de gheaţă din norii purtători de vapori de apă, împrăştie şi norii, fiind astfel afectate negativ cantităţile de precipitaţii. Scad cantităţile de precipitaţii şi favorizează seceta.

”Am avut o întâlnire cu fermieri din zona Prahova, din zona Vrancea, a participat și domnul director Căunei (directorul Autorităţii Naţionale pentru Administrarea Sistemului Naţional Antigrindină din cadrul Ministerului Agriculturii, Gheorghe Căunei-Florescu – n.r.). Astăzi (21 martie – n.r.), în ședința de Guvern, am aprobat o hotărâre privind dezvoltarea sistemului antigrindină din România, încă 11 puncte, cu o finanțare de aproape 44,9 milioane de lei. Să știți că sunt în anumite zone în care fermierii, pe bună dreptate, atunci când vin anumiți nori de ploaie, se trag cu foarte multe rachete și acei nori se dispersează, tehnic vorbind, sunt convinși. Am luat hotărârea și săptămâna aceasta (viitoare – n.r.) am o întâlnire cu toate formele asociative, marți, am o întâlnire la ora 14:00 privind o dezbatere pe sistemul antigrindină”, a anunțat în emisiunea Agricultura la raport, pe Agro TV, ministrul Agriculturii, Florin Barbu, precizând că la discuțiile avute până acum au luat parte fermieri care au solicitat suspendarea sistemului antigrindină.

În contextual acestor dezbateri pro şi contra cu fermierii, se naşte întrebarea firească: Se vor mai pune în funcţiune la nevoie şi cele 40 de staţii care vor exista la noi în judeţ, la care s-ar adăuga alte cel puţin zece, care se vor realiza pe seama programului MADR? Sau vom vorbi peste o vreme, că au fost irosite fonduri europene fără ca fermierii să fie protejaţi de efectele nefaste ale grindinei?

Poate că unii dintre cititorii acestui material vă amintiţi faptul cu în urmă cu aproximativ 10 ani, într-o după masă de joi, din prima decadă a lunii mai, asupra judeţului nostru s-a abătut o furtună cu gheaţă care pe un culoara de câteva sute de metri, a distrus caroserii de maşini inclusiv în Satu Mare, sute de hectare de culture agricole începând din Giorocuta – comuna Supur – Beltiug – Halmeu – Porumbeşti, până la graniţa cu Ucraina.

