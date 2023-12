Zeci de copii au trecut pragul Atelierului Moșului încă din prima zi

Asculta acest articol Asculta acest articol

Cei mici, dar și părinții se bucură deja de tot ce înseamnă decoruri, nu doar în Centrul Nou, ci și în anumite cartiere, de produsele handmade ale producătorilor locali, iar copilașii au participat în număr mare la Atelierul Moșului.

Copiii de la Liceul Teologic Reformat, prichindeii de la Grădinița cu Program Prelungit nr. 13 și elevii Școlii Gimnaziale ,,Avram Iancu’’ au fost primii care i-au trecut pragul.

„Atelierul Moșului din cadrul Târgului de Crăciun și-a deschis luni porțile, dând startul unei frumoase povești de iarnă în care imaginația celor mici nu are limite.

Talentați, curioși și harnici foc au fost luni copiii de la Liceul Teologic Reformat, prichindeii de la Grădinița cu Program Prelungit nr. 13 și colegii lor mai mari, elevii Școlii Gimnaziale ,,Avram Iancu’’.

Călătoria prin fascinante lumi, a mierii, bunătăților culinare dulci și a ceramicii a fost asigurată de apicultorul Boda László, Caru’ Mare și producătorul Kiss István – Kiss Manufacture – obiecte decorative, bijuterii și obiecte de uz casnic din ceramică și materiale naturale”, informează Biroul de Presă al Primăriei.

Copiii au realizat lumânări, au pregătit clătite pufoase cu bomboane, afine, biscuiți și cremă de ciocolată și au creat obiecte decorative de Crăciun.

Povestea Târgului de Crăciun Satu Mare a început în 30 noiembrie, de la ora 18.00, când s-au pornit luminile care îmbrăca orașul în cele mai frumoase haine festive.

Târgul de Crăciun Satu Mare va fi deschis zilnic între orele 15:00 – 21:00.

Atmosfera magică a Crăciunului se va simți în perioada 30 noiembrie – 3 ianuarie în Piața 25 Octombrie.

Și în acest an, sub cupola de lumini, printre miile de luminițe ale decorațiunilor de sărbătoare, lângă bradul frumos împodobit, sătmărenii se vor putea bucura împreună de cea mai frumoasă perioadă din an, într-o atmosferă de poveste.

