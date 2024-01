Accident în Pasul Prislop – o mașină s-a izbit de un podeț din beton

Centrul Militar Județean Maramureș își califică cadrele în activitate. În acest sens, organizează un curs de formare în comunicații. Vizați sunt subofițerii și maiștrii militari încadrați la unitățile militare de pe raza județului Maramureș. În condițiile actuale este necesar ca militarii să aibă exeperiență și să fie calificați, pentru a putea acționa eficient în caz de nevoie.

