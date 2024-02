Activități de succes în cadrul proiectului “Școala încrederii” la Colegiul “Eminescu”

Asculta acest articol Asculta acest articol

Pentru Colegiul Național “Mihai Eminescu” au fost organizate diferite activități, după cum urmează: o întâlnire în sala profesorală cu echipa de profesori FAR – CNME, din cadrul proiectului “Comunicări generale despre proiect și planul de acțiune pentru anul III”; activitatea tematică intitulată “Calea Carierelor”, derulată în cadrul proiectului Consiliului Școlar al Elevilor din Colegiul Național “Mihai Eminescu” Satu Mare, cu prezentarea activității profesoarei Mihaela Romaniuc.

Aceasta este absolventă a colegiului sătmărean, făcând parte din promoția 1996, la profil real, specializarea matematică informatică, bilingv engleză, clasa profesoarei Margareta Vlad, ca dirigintā.

Mihaela Romaniuc este de mai bine de 10 ani profesoară de limba engleză la renumitul “Transylvania College” din Cluj Napoca. “Absolventă a Universității Oradea, Facultatea de Litere, în promoția anului 2000, Mihaela Romaniuc știe că, prin educație, poate încerca să schimbe multe. Pe lângă activitatea de predare de la clasă, profesoara Romaniuc este coordonator Leadership Pillar și High School Lighthouse Team, precum și facilitator Wellbeing Institute, în cadrul proiectului “Școala Încrederii”.

A înțeles că schimbarea se face atât prin elevi, fiind lider de cercetași și coordonator al echipelor de leadership ale elevilor, cât și prin profesori mai bine pregătiți, excelând ca trainer în programe: precum “Teach for the future” și “Leader in me”. Am ascultat-o cu interes, având bucuria revederii. Am înțeles, de la dânsa, că meseria de profesor este și va rămâne una din cele mai importante din societatea noastră, iar experiența ei în domeniul învățământului privat ne poate da o altă perspectivă despre ceea ce înseamnă să fii dascăl.

Mihaela, draga noastră eminesciană, cu o alurā adolescentinā, are amintiri deosebite despre liceul său, gratitudine pentru formarea sa profesională, descriind cu emoție, portrete emblematice ale dascălilor săi, pașii numeroși ai urcușului spre o cariera frumoasă, cea de profesor de limba și literatura engleză“, au menționat reprezentanții instituției de învățământ sătmărean.

Discuțiile au continuat cu prezentarea proiectului “Școala încrederii” și a instituției de învățământ pe care o reprezintă, “Transylvania College”, din Cluj-Napoca.

Au fost prezenți în sala festivă a colegiului reprezentanții CSE din fiecare clasă, membrii Biroului Executiv al CSE, numeroși elevi, profesori.

Totodată, profesoara Romaniuc a organizat o sesiune de pregătire a echipei de elevi ai Colegiului Național Mihai Eminescu din cadrul proiectului “Școala Încrederii” și a solicitat opinii în urma vizitelor succesive pe care grupurile de profesori și elevi le-au efectuat în Cluj-Napoca, la “Transylvania College”.

Discuțiile cu echipa “Școala încrederii” au fost antrenante și motivante pentru crearea unui mediu școlar plăcut, pentru o stare de bine.

Elevii și-au reorganizat echipa, și-au etapizat acțiunile viitoare, au convenit și planificat etapele următoare ale sesiunilor de coaching, mai ales a activității de formare și de utilizare a noii Platforme My Spark.

“Mulțumim doamnei profesoare Mihaela Romaniuc, pentru prezentarea caldă, prieteneascā, emoționantă, cu amprenta emoțiilor anilor de liceu. Așa, ca de la eminescian la eminescian, ca de la discipol la învățăcei. Mihaela Romaniuc a devenit, în ultimii trei ani, de când suntem parte a acestui proiect național, omul care își pune problema cum să își ajute școala absolvitā, cu prețuirea și respectul față de ea, în spiritul respectului față de profesia urmată, după modelul exemplar al părinților și al dascălilor săi.

Succes, Mihaela, în toate proiectele tale, te așteptăm cu drag, acasă, de fiecare dată!”, au precizat reprezentanții Colegiului Național Mihai Eminescu Satu Mare.

