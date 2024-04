AUR nu mai face alianță pentru alegerile locale

Asculta acest articol Asculta acest articol

În presă, au apărut informații că Lucian Bode, secretarul general al PNL, a trimis, miercuri, o circulară în teritoriu către toți șefii de organizații. Le cere acestora să solicite birourilor electorale județene să respingă Alianța AUR pentru alegerile locale. Argumentul este acela că AUR nu îndeplinește „o condiție de fond, determinantă”, respectiv AUR nu a înregistrat vreun semn electoral, iar perioada de înregistrare s-a încheiat pe 10 aprilie.

Alianța AUR urma să fie formată pentru alegerile locale din partidul AUR, Partidul Republican și Partidul Național Conservator Român, condus de europarlamentarul Cristian Terheș.

Marian Cucșa, președintele Partidului Republican, a declarat pentru Hotnews.ro că demersul PNL arată că liberalii se tem de „AUR și popor”.

„Îi anunț pe această cale oficială pe cei de la PNL și PSD că Alianța dintre AUR și Partidul Republican merge înainte, dar modalitatea sub care vom candida este stabilită de noi.

Pot depune oricâte contestații vor, mergem înainte.

Modalitatea de candidatură va fi sub sigla partidului AUR, nu a Alianței” a precizat Cucșa pentru Hotnews.ro.

În această situație, membrii Partidului Republican care vor candida la locale vor fi obligați să se înscrie în AUR.

„Angajamentul politic rămâne în vigoare. Partidul Republican rămâne de sine stătător. E doar o discuție pentru alegerile locale.

Sunt foarte mulți colegi care nu candidează la locale”, a spus președintele Partidului Republican.

Situația este valabilă deci și la Satu Mare. Astfel că Adrian Ștef, fost președinte al Consiliului Județean, vicepreședinte al Partidului Republican, va trebui să se înscrie în AUR dacă va dori să candideze din nou.

Alianță valabilă doar la europarlamentare

Președintele Partidului Național Conservator Român, Cristian Terheș (foto p1), a precizat pentru Hotnews.ro că Alianța AUR este în vigoare pentru alegerile europarlamentare, nu pentru locale. „La alegerile locale, noi mergem separat. Nu facem parte din această construcție. Suntem în discuții, astăzi este ultima zi de depunere a alianțelor electorale, dar noi nu avem candidați în toate județele. Am discutat punctual cu colegii de la AUR și Partidul Republican pentru a face alianțe și la alegerile locale, dar am înțeles că nu se mai face”, a fost poziția exprimată de Cristian Terheș pentru Hotnews.ro. Europarlamentarul a precizat că „în foarte multe locuri s-a luat decizia de a merge separat pentru a nu ridica pragul electoral la 8%”, prag valabil în cazul alianțelor electorale.

Liderul PNCR a adăugat că sunt multe comune unde foști aleși ai Partidului Național Țărănesc au decis să meargă pe listele Partidului Național Conservator. Președintele Consiliului Național de Conducere al AUR, Claudiu Târziu, a declarat pentru Hotnews.ro că s-a renunțat la participarea în alegerile locale sub forma unei alianțe. „PNL dă dovadă de bâlbâială nu doar atunci când își desemnează propriii candidați la alegerile locale, ci și atunci când încearcă să pună bețe în roate adversarilor politici. O informație aveau ei, dar este depășită. Informația era că noi am avut intenția de a face o alianță electorală și pentru locale cu partenerii noștri, Partidul Național Conservator din România și Partidul Republican, dar, în cele din urmă, pentru că nu erau foarte multe localități în care să facem această alianță, am renunțat la idee”, a explicat Târziu pentru Hotnews.ro. Senatorul a subliniat că PNCR va merge pe liste proprii la locale, iar candidații republicanilor se vor înscrie în AUR.