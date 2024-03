Care este problema? Populismul sau Tik Tok?

Asculta acest articol Asculta acest articol

Rareș Bogdan are doar 3.762 aprecieri pe contul său de Tik Tok. Purtătorul de cuvânt al PSD, Lucian Romașcanu, care nu are cont de Tik Tok, spune: “Tik Tok va fi reglementat sau închis'”. George Simion acuză PSD și PNL că vor să introducă cenzura. Un sondaj aproape în oglindă apare în România imediat după cel realizat recent în Germania. Chestiunea este aceeași: folosirea platformei Tik Tok de partidele populiste.

Alternativa pentru Germania, varianta AUR din Germania, a creat multe probleme partidelor clasice germane. CDU și SPD au încercat toate variantele pentru a limita popularitatea AFD. S-a mers până acolo încât a fost declara partid extremist și scos înafara legii. Totul a fost degeaba.

Un recent sondaj stabilește că principalul vehicul care duce la creșterea partidelor populiste este Tik Tok pentru tineri și Facebook pentru persoanele de peste 50 de ani. Facebook este o adevărată “sufragerie digitală” care este gestionată de peste 600 000 de fani fideli AfD.

S-a constatat, de asemenea, că 97% din conținutul conturilor de You Tube și Telegram provine de la AfD, restul partidelor având doar 3%.

Inițial s-a crezut că Tik Tok este doar o platformă de distracție. Acum ea este extrem de politică și alimentează partidele populiste. Potrivit ARD Media, 65% dintre tinerii de sub 30 de ani o folosesc cel puțin o dată pe săptămână. Partidul Altenativa Germaniei ia în foarte serios platforma și o exploatează politic printr-un discurs emoționant.

Partidele populiste, spre deosebire de partidele tradiționale sunt mult mai aplecate spre problemele sociale. Iată exemplul caravanei AUR care oferă servicii medicale gratuite. Despre AUR se spune că nu are program. Are program și încă unul care nu se devalorizează în timp: scandalul. Un partid populist nu-și propune decât să creeze scandaluri și să-și bată joc de sistemul democratic, să-l prezinte ca pe o vorbărie goală. Asta este o strategie sigură care nu se demodează.

Datele sondajelor din România conduc spre aceeași concluzie. Drept pentru care Rareș Bogdan și Lucian Romașcanu vorbesc despre interzicerea platformei Tik Tok. Acest lucru, după cum am arătat într-un material mai vechi, ar păgubi politicieni importanți. În primul rând pe George Simion care are peste 6 milioane de aprecieri pe Tik Tok, dar și pe Mircea Geoană care are 85.000 aprecieri. Nu și pe Nicolae Ciucă. Președintele PNL are cont, însă avea când l-am măsurat noi avea doar un singur urmăritor. Un cont ceva mai populat avea până nu demult pe Tik Tok Marcel Ciolacu cu 50.800 aprecieri. Și-a închis contul respectiv, iar acum are un cont nou unde a adunat din 24 decembrie până în prezent 2.691 aprecieri.

Frecvența conturilor pe Tik Tok crește la o serie de candidați, primari, parlamentari, care au înțeles mai din timp să se autopromoveze pe rețelele de distracție și scandal care în ochii scorțoaselor și înțepatelor partide democratice trec drept neserioase.

Partizanii partidelor populiste nu trebuie să facă altceva decât să întrebe guvernele pe ce cheltuie banii, în timp ce populația este tot mai săracă. Asta aduce fani pe Tik Tok.

În timp ce PSD și PNL se străduiesc să arate cum vor crește pensiile, George Simion, nu trebuie să spună decât că AUR va câștiga alegerile cu peste 50% din voturi și va face ordine în țară. Fanii lui Șoșoacă, și nu numai, urmăresc telenovela regizată de senatoarea filmată în timp ce făcea duș, că în cadă nu încape, partidul SOS România scade sub pragul electoral. Dar dacă totul se va termina prin împăcarea părților, s-ar putea să-i vedem pe cei doi șoșocari, soț și soție, în Parlamentul european.

Nimic ieșit din comun. Asta recomandă propaganda populistă, scandal, distracție, și din nou distracție și scandal. Nu vrem să dăm nume, dar deja sunt câteva figuri publice, de la PNL, de la PSD, de la Alianța Dreapta Unită, și chiar de la UDMR, care vor recurge la strategiile verificate de partidul Alternativa pentru Germania, de AUR, de toate partidele populiste din Europa.

Succesul este garantat dacă reușești să menții scandalul. Abordarea prietenoasă față de alegător, dușmănoasă față de politicianul clasic este o tehnică, un instrument care-ți aduce voturi din cele mai neașteptate zone sociale. Există și abordări ale unor probleme serioase. Populiștii prezintă UE ca una dintre cele mai mari surse de birocrație din Europa. Întreaga populație, inclusiv firmele mici și mijlocii cer soluții mai simple la probleme în fond, foarte simple.

Protecția exagerată a mediului lovește fermierii. Reglementările UE, birocrația excesivă, împiedică statele să acceseze fondurile din PNRR.

Nici nu trebuie mai multe motive pentru ca un partid precum AUR să aibă din ce în ce mai mulți susținători. Problema este cât de deștept este George Simion, până unde îl duce mintea. Norocul partidelor tradiționale, a lui Nicolae Ciucă și Marcel Ciolacu este că George Simion nu este mai cult, mai familiarizat cu istoria României.