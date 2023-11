Câteva declarații sforăitoare despre pensionari 

Asculta acest articol Asculta acest articol

…. iar UE este prinsă la mijloc, încorsetată de SUA și China. Cum ar trebui să se poziționeze UE între cele două puteri, între frontul din Occident și războiul din Orientul Mijlociu, se întreabă funcționarii de la Bruxelles.

Aceași întrebare și-o pun în mod separat fiecare țară europeană, în frunte cu Germania și Franța.

Fără îndoială lumea se află la o răscruce istorică, într-un punct fierbinte de cotitură pentru industria europeană. Perfecționarea structurii industriale, energia, resursele, digitalizarea, nevoia de lucrători super-calitificați, un nou acord transatlantic de liber schimb, sunt doar o parte din preocupările care frământă guvernele lumii.

N-am vrea să spunem că România, guvernul României, instituțiile fundamentale, parlamentul, președinția, partidele politice, mass media în înțelesul larg al cuvântului, nu sunt preocupate de ce se întâmplă în jurul țării noastre, ci doar de mizeria morală în care trăim.

O fotografie de moment ne oferă o imagine mai mult decât distorsionată în raport cu realitatea palpabilă din România.

Președintele Iohannis este în Africa, vizitează un parc natural în Kenya. În același timp o consilieră prezidențială, Diana Loreta Păun, îl suplinește cu succes transmițând o informație șocantă numai bună în contextul încercării eșuate a guvernului de a limita plățile cash. „Esențială este promovarea programelor de sprijin şi iniţiativele care încurajează utilizarea tehnologiilor digitale în rândul vârstnicilor, pentru a le oferi acestora autonomie şi a le facilita accesul la servicii medicale”. Punct ochit, punct lovit. Sau unde dai și unde crapă!

Nu știu cât de interesată este populația României de competiția dintre cele trei mari puteri industriale, și lupta lor pentru noile tehnologii. Cert este că principala preocupare a liderilor PSD și PNL rămân pensiile. Oare este vorba despre pensii sau despre voturile pensionarilor?

Până la urmă și consiliera prezidențială Diana Loreta Păun, tot despre pensionari face vorbire, însă nu despre banii lor, ci cum trebuie să utilizeze cardurile.

Dar să auzim câteva declarații sforăitoare despre pensionari. Să izbucnești în plâns nu altceva.

Marcel Ciolacu: „Guvernul sprijină şi promovează conceptul de îmbătrânire activă, pentru ca România să fie o ţară în care oamenii duc o viaţă lungă, sănătoasă, plină de sens, de satisfacţie şi de împlinire, alături de comunităţile din care fac parte’’.

Nicolae Ciucă nu se lasă mai prejos: „O viață de muncă trebuie respectată, iar românii trebuie să aibă un trai decent și la pensie. Acesta a fost principiul care a ghidat astăzi Partidul Național Liberal, care a votat proiectul noii legi a pensiilor la Senat. Noi, cei din PNL, am susținut și susținem o majorare sustenabilă și mai multă echitate, mai multă dreptate pentru seniori. De câte ori am fost la guvernare, am majorat pensiile în cuantumul maxim posibil, fără a afecta echilibrul bugetar și economia țării.” Noroc că s-a inventat facebook-ul și consilierii sunt pregătiți în orice moment să posteze ce cred că este util pentru imaginea șefului.

Da. Ce să mai zici? Voturile sunt atât de importante pentru partide încât politicienii, în goana lor după victorii electorale câștigate ușor, nu-și mai dau seama de cât de ridicoli devin.