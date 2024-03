Politicienii români și modelul Javier Milei

Asculta acest articol Asculta acest articol

De remarcat că dacă nu și-ar fi adăugat porecla personajului din filmul ” Buldozerul” primarului Cristian Popescu i-ar fi fost greu să iasă atât de pregnant în evidență.

Condamnat în dosarul “Colectiv”, dar după câteva luni de pușcărie scos nevinovat, Piedone face furori pe scena politică. Tot ce face, tot ce spune, toate replicile, se încadrează perfect în rolul ales să-l joace, al luptătorului, al personajului care nu se teme de nimic, al Buldozerului care nu dă înapoi nici dacă vine potopul.

Sondajele care-l plasează pe Piedone în fruntea tuturor candidaților la primăria generală a Capitalei arată că se poate ieși în evidență și altfel decât o face George Simion sau senatoarea Șoșoacă.

Întrebarea este dacă nou-sositul în lupta electorală este doar un fanfaron, un personaj pitoresc, învățat de cineva ce să spună sau reprezintă noul tip de candidat? Se poate merge atât de departe încât să se spună că a luat ceva de la Donald Trump și de la noul președinte al Argentinei, Javier Milei, omul care prezentându-se un “anarho-capitalist” fascinează deja Occidentul.

De când a preluat președinția în urmă cu vreo trei luni, Javier Milei a creat în Argentina un climat social complet nou. El promite să scoată țara din criză și să pună în practică o economie de piață liberală.

Simpatizează cu populiștii de dreapta, la fel ca Donald Trump, avertizează asupra pericolului pe care-l reprezintă socialiștii și activismul climatic.

S-a întâlnit și cu Viktor Orban al Ungariei, dar și cu președintele Zelenski.

Promite prosperitate, dar introduce și un program de austeritate planificată, pentru sistemul de stat.

Găsim la vreunul dintre cei care vor să candideze la primăria generală a Capitalei, dar și la președinția României un astfel de program politico-electoral asemănător celui prezentat de noua figură de politician care se impune pe scena politică mondială?

Am remarca și faptul că noul președinte spune că nu are încredere decât în sora lui, care i-a condus și campania electorală. O ușoară asemănare am găsi la Piedone care își susține fiica pentru primăria sectorului 5, iar pe fiul lui, care de asemenea, se cheamă în buletin Popescu-Piedone, îl pune pe lista pentru europarlamentare.

O dinastie politică Piedone? De ce nu? Ceva mai discret, cam toți politicienii își plasează copiii, verii, rudeniile, în sistemul de stat. Nepotismul se poartă peste tot.

Se spune că mustăciosul președinte de 53 de ani a devenit un model, un far al speranței la nivel mondial.

Președintele Milei este un produs al populismului, un reprezentant al dreptei care distruge elitele tradiționale, impune austeritatea în sistemul de stat, dar reduce și taxele. În plus, cam disprețuiește feminismul și nu crede în protecția climei.

Noul președinte are o politică economică simplă: austeritate, de reglementare, reducerea birocrației. Chiar și economiști mai severi văd în experimentul lui Javier Milei în Argentina un posibil model la nivel global. Unii nu ezită să-l considere un Mesia al muribundei economii de piață.

Ca orice politician excentric are ciudățeniile lui. De exemplu și-a clonat câinele, Conan, nu Piedone, despre care spune că reușește să comunice spiritual și i-a dat sfaturi în campanie electorală despre ce trebuia să facă.

Interesant este că Milei și-a prezentat programul de austeritate în timpul campaniei electorale, dar cu toate acestea a câștigat alegerile prezidențiale cu 56%, iar argentinienii au în continuare încredere în el.

“Văd statul ca pe un inamic” spune Javier, iar liberalismul a fost creat ca să elibereze oamenii de opresiune, dar astăzi liberalismul este chiar statul opresiv. Din punct de vedere filozofic Milei se prezintă ca un “anarhist de piață”, iar pe rețele de socializare se ceartă cu tinerii și insultă oamenii.

Întrebarea este dacă președintele Argentinei este luat drept model de politicienii noștri. Recent Mircea Geoană declara că se poartă independenții, iar o serie de candidați precum Florin Călinescu, Dan Puric, au o retorică apropiată de a suveraniștilor și populiștilor de dreapta din întreaga lume care l-au adoptat pe Milei ca pe unul de-al lor.