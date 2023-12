CELE MAI BUNE LOCURI PENTRU A SĂRBĂTORI REVELIONUL ÎN EUROPA

Asculta acest articol Asculta acest articol

Minunați-vă de cele mai frumoase artificii din Europa, petreceți în cele mai frumoase piețe din Europa, dansați și cântați în ritmul evenimentelor și concertelor organizate de Anul Nou .

Ai nevoie de mai multă inspirație? Descoperiți cele mai bune stațiuni de schi pentru Revelion , cele mai calde destinații pentru soarele de iarnă din Europa, precum și cele mai însorite piețe de Crăciun din Europa .

1. Insulele Madeira

Portugalia

Experimentați un An Nou rafinat, natural, elegant și tropical pe cele mai frumoase și mai însorite insule ale Europei. Madeira este destinatia preferata pentru un An Nou in Europa de 6 ani.

2. Marbella

Spania

Pentru un An Nou strălucitor, festiv și însorit , Marbella este cea mai bună alegere; are una dintre cele mai mari concentrații de buticuri de designer, buticuri haute couture, restaurante cu stele Michelin, hoteluri de 5 stele , un port ultra-modern și o plajă premiată drept cea mai frumoasă plajă din Spania , … atât de multe motive bune pentru a sărbători Anul Nou în Marbella .

3. Londra

Anglia

Magică de Crăciun , Londra este și o destinație emblematică pentru Anul Nou . Ce poate fi mai emblematic decât să numărăm înapoi până la Anul Nou la poalele Big Ben, în fața unui foc de artificii tras de pe Tamisa?

4. Lisabona

Portugalia

Două motive bune pentru a merge la Lisabona pentru a sărbători Anul Nou : soarele și căldura poporului portughez.

Lisabona este una dintre cele mai frumoase capitale din Europa, ok sa fiu sincera este cea mai frumoasa. Cu podul său emblematic (la fel ca în San Francisco) arată ca Capitala Californiei în Europa.

5. Tbilisi

Georgia

Sărbătorește Anul Nou la Tbilisi (Georgia), una dintre cele mai trendy capitale din Europa și cu siguranță una dintre cele mai cosmopolite. Tbilisi vă va surprinde cu oferta sa turistică și culturală unică, clădirile sale cu arhitectură incredibilă care uneori pare să iasă dintr-o poveste de o mie și una de nopți. Destinație preferată pentru gurmanzi, iubitori de vin, instagrameri, Tbilisi îi atrage și pe cei care vor să gândească în afara cutiei și să descopere unul dintre cele mai multiculturale orașe din Europa.

6. Praga

Republica Cehă

Unul dintre cele mai romantice orașe din Europa vă așteaptă pentru un An Nou „à la carte”. Fie că ești un fan al petrecerilor elegante, cu balul, rochie de gală sau un fan al Pub Crawling , Praga de Revelion are câte ceva pentru toată lumea. Capitala Cehă este probabil una dintre cele mai ieftine capitale pentru un an nou din Europa, iar Republica Cehă este cunoscută pentru berile sale destul de ieftine , inclusiv Pilsner, una dintre cele mai cunoscute mărci de bere din lume. Dar tradiția spune că șampania este băutura pe care trebuie să o bei la miezul nopții.

7. Ibiza

Spania

Pentru un An Nou festiv, Ibiza este cea mai bună alegere. Cunoscută pentru serile care reunesc cei mai buni DJ, cei mai buni dansatori, cele mai mari spectacole din Europa, Ibiza înseamnă, de asemenea, lenevire, plaje, sporturi în aer liber, activități nautice, restaurante pe litoral… Amestecul perfect între fiesta și lenevie. Sărbătorește Anul Nou la Paccha, la Amnesia, sau în conceptual „Ushuaia Beach Hotel” un hotel-Club de noapte care oferă petreceri non-stop, din balconul camerei tale.

8. Sao Miguel

Azore

Îți petreci cea mai mare parte a timpului în metrou, autobuze, spații deschise, birouri închise, săli de ședințe, centre comerciale și vrei spații largi deschise și natură? Sărbătorește Revelionul în Azore .

În fiecare an se trage un foc de artificii din Ponta Delgada, capitala Azore pe insula principală Sao Miguel, se organizează multe festivități precum concerte publice și puteți prelungi petrecerea în barurile și restaurantele din Ponta Delgada.

9. Edinburgh

Scoţia

Edinburgh este o destinație obligatorie pentru sezonul sărbătorilor. Piața sa de Crăciun este clasată printre cele mai bune piețe de Crăciun din Regatul Unit, iar Revelionul din Edinburgh este cu adevărat una dintre cele mai bune din Europa.

Acest eveniment este atât de important pentru scoțieni încât poartă numele „ Hogmanay ”. O adevărată instituție, Anul Nou este sărbătorit între 31 decembrie și 3 ianuarie cu petreceri gigantice, concerte în aer liber care reunesc artiști locali și internaționali. Un foc de artificii XXL are loc la miezul nopții, urmat de festivități până la primele ore pe străzile și parcurile din Edinburgh.

10. Porto

Portugalia

Pentru un An Nou festiv și prietenos , Porto este destinația de pus în fruntea listei de dorințe de călătorie. Numărătoarea inversă din fața primăriei din Porto , urmată de concerte și petreceri în barurile, restaurantele, cluburile de noapte din Porto este o experiență unică de trăit cel puțin o dată în viață.

Portugalia este renumită ca una dintre cele mai sigure țări din Europa, cu cea mai scăzută rată a criminalității alături de Elveția. Sărbători festive, prietenoase și sigure de sfârșit de an vă așteaptă în acest oraș care a devenit capitala turistică a Portugaliei .

11. Dubrovnik

Croaţia

Pentru un An Nou festiv și însorit, Dubrovnik este o alegere excelentă. Celebrități precum Bill și Hillary Clinton vin să petreacă Anul Nou în acest oraș medieval adorat și de fanii „Games of Thrones”. În oraș sunt organizate multe concerte și majoritatea restaurantelor din centrul vechi al orașului sunt deschise și oferă mese de Revelion cu dans organizate tot de cele mai bune hoteluri din Dubrovnik.

Întrucât Piața de Crăciun din Dubrovnik este deschisă până pe 6 ianuarie, puteți să vă plimbați pe culoarele pieței de Crăciun, să beți o băutură pe terasă, bucurându-vă de soare sau să vă răsfățați cu unul dintre numeroasele tururi și activități din Dubrovnik, cum ar fi un „Lokrum: Tur pe jos pe insulă de la Dubrovnik „sau un” tur Game of Thrones”.

12. Bruxelles

Belgia

Belgienii sunt prietenoși, le place să petreacă și produc cele mai bune beri din Europa . În plus, au o gamă largă de preparate precum carbonade (tocăniță de vită sau de porc), cartofi prăjiți, waterzooï (tocană de pui belgiană) care par să fi fost făcute pentru a șterge excesul de alcool din ziua precedentă.

Petrecerile private în cluburile de noapte ale capitalei, într-un restaurant la alegere sau, așa cum fac belgienii, făcând „capele”, adică rătăcind din bar în bar. Te așteaptă baruri specializate în beri artizanale, baruri tematice decorate cu sicrie, baruri LGBTQ+, Trendy bars, underground-uri, seri electro în locuri părăsite.

13. Graz

Austria

Ne place inițiativa lui Graz de a nu permite artificiile în noaptea de Revelion pentru bunăstarea animalelor. Graz de Anul Nou este, prin urmare, și o destinație perfectă dacă doriți să sărbătoriți Anul Nou cu câinele/pisica.

Există ceva clasic-șic la Anul Nou în Austria . Imaginați-vă că purtați o ținută frumoasă, dansând valsul în cele mai frumoase palate din Austria …

Când ne gândim la Anul Nou în Austria ne gândim mai întâi la serile sale de gală, dar există și o ofertă pentru cei care caută evenimente underground, experimentale. În fiecare an, orașul Graz organizează concerte publice și spectacole de lumini pe străzile și parcurile din Graz.

Petreceri mari sunt organizate și de către oraș sau organizatori privați la Franziskanerplatz și Mariahilferplatz. Dacă vă este răcoare, există multe cluburi care organizează petreceri speciale de Revelion în Graz .

14. Roma

Italia

Vino și experimentează „Dolce Vita” la Roma . Pentru un An Nou cald, gastronomic și festiv , Roma este una dintre cele mai bune destinații din Europa. Dacă iubim locurile sale emblematice împodobite cu cei mai frumoși brazi de Crăciun (nu ratați bradul Colosseum, considerat unul dintre cei mai frumosi din Europa), iubim și Roma pentru sărbătorile de sfârșit de an din 3 motive: Hoteluri și restaurante de lux. , produse de patiserie italiene incredibile, petreceri peste tot.

Roma este destinația numărul 1 pentru a sărbători Anul Nou dacă răspundeți da la următoarele 3 afirmații: Vrei să sărbătorești un An Nou adevărat (focuri de artificii, petreceri, restaurante, tradiții). Știi să amesteci eleganța, rafinamentul și sărbătorile conviviale. Preferiți să vă treziți într-un hotel/airbnb drăguț decât pe salteaua gonflabilă a unui prieten? Dacă da, petrecerea este peste tot în Roma de Revelion și una dintre tradițiile pentru noroc este spargerea sticlei de pe pământ.

15. Kitzbühel

Austria

Capitala skiului austriac , clasată printre cele mai bune stațiuni de schi din Europa, este și cea mai bună stațiune de schi din Europa pentru Revelion .

Kitzbühel oferă un Revelion uluitor, cu focuri de artificii uluitoare. Vă așteaptă multe activități precum o coborâre cu torțe la schi de către instructori și „Ski & Fun petreceri”, focuri de artificii timp de trei zile din 30 decembrie până la 1 ianuarie!

16. Stockholm

Suedia

Capitala Suediei este o destinație ideală pentru un An Nou sub semnul „Hygge” și „Lagom” două concepte suedeze care sunt noul trend al bunăstării.

Uită de consumul excesiv de alcool, amestecurile de alcool, consecințele unor experiențe dubioase precum hainele lăsate, sărutările date prea repede, rătăcirea și excesul.

„Lagom” și „Hygge” sunt concepte de bunăstare, pentru sine, pentru alții și pentru planetă. „Lagom” propovăduiește sobrietatea să fii fericit cu lucruri simple precum o masă cu prietenii, la restaurant, o plimbare în natură. „Hygge-ul” cultivă micile plăceri, momente pentru sine și pentru prieteni. Aceste două concepte includ și o reflecție asupra planetei noastre, ecologie dar și relația noastră cu ceilalți.

17. Tenerife

Insulele Canare – Spania

Pentru un An Nou însorit , Tenerife este cu siguranță cea mai bună alegere din Europa.

Multe seri private sunt organizate de restaurante și proprietari de hotel ai insulei cu 330 de zile de soare pe an.

Pentru un An Nou prietenos și cald , să spunem mai sobru și convențional, rezervă-ți cazarea în nordul insulei Tenerife , în Puerto de la Cruz. Veți găsi o gamă largă de hoteluri sau apartamente/vile private pentru o atmosferă de sărbătoare fără a fi total neînfrânat.

Pentru un An Nou cu soare garantat 100% și o petrecere mare, alegeți Costa Adeje , în sudul insulei Tenerife . Stațiunile sale mari, cluburile de noapte, vor atrage pe cei care vor să petreacă până la sfârșitul nopții la un preț mic.

18. Gdansk

Polonia

Cu siguranță, una dintre cele mai bune destinații din Polonia, Gdansk , care este tot timpul anului, este și una dintre cele mai bune destinații din Europa pentru Revelion .

Oraș istoric cu arhitectură incredibilă, este și o stațiune aproape de litoral și poți evada în câteva minute cu trenul sau autobuzul pentru a vedea și simți marea în Sopot și a face plimbări frumoase revigorante. Magic de Crăciun , Gdansk este magic și de Anul Nou.

Unul dintre marile sale atuuri, pe lângă sentimentul de securitate și căldură al polonezilor și numeroaselor baruri și restaurante la modă, este fără îndoială prețul super accesibil al cazării în Gdansk .

19. Rovaniemi

Finlanda

Capitala lumii Crăciunului este, de asemenea, locul în care se află sediul lui Moș Crăciun, precum și fabricile de cadouri, renii și tot ceea ce privește magia Crăciunului. Din aceste multe motive întemeiate, în fiecare an turiştii norocoşi îşi rezervă zborurile , cazarea şi tururile şi activităţile lor în Rovaniemi, cum ar fi „Rovaniemi: Reni, Huskii şi Satul lui Moş Crăciun”.

Pentru că nu există vârstă pentru a vă minuna, descoperiți renii, faceți o plimbare cu sania în zăpadă, cazați într-un hotel de gheață efemer și magic. Rovaniemi trebuie să fie pus în fruntea listei de dorințe de călătorie pentru Revelion în Europa, pe măsură ce plasați steaua în vârful copacului.

20. Reykjavik

Islanda

Reykjavik este destinația perfectă pentru un Revelion în afara drumurilor bătute din capitala Islandei. Vă sfătuim să rezervați cu mult timp înainte, deoarece prețurile cresc rapid pe măsură ce se apropie vacanța. Veți putea economisi la cazare și vă veți oferi suplimente printre cele mai bune activități și tururi din Islanda, cum ar fi „De la Reykjavik: excursie de o zi la sudul Islandei”.

Vino o săptămână întreagă și descoperi cele mai bune minuni ale naturii din Islanda, cum ar fi plajele sale vulcanice și cascadele legendare. La miezul nopții, ieși din baruri și restaurante, dai șampanie la poalele emblematicei biserici Hallgrimur și vezi magnificul foc de artificii. Dacă ești credincios, pășește în această biserică pentru o liturghie de neuitat la miezul nopții.

CITEȘTE ȘI:

Sondaj: Ce faceți de Revelion?