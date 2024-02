Ciolacu: În acest moment, avem alegeri conform legii

Asculta acest articol Asculta acest articol

”Cu comasarea a rămas foarte bine. În acest moment, avem alegeri conform legii, respectiv avem patru rânduri de alegeri, cu adevărat, cum am avut și crize suprapuse, anul acesta vom avea și alegeri suprapuse – într-un singur an, patru rânduri de alegeri,” a declarat premierul Marcel Ciolacu.

Șeful Executivului susține că nu au fost discuții cu privire la faptul că PSD și PNL ar vrea să dea președintele.

”Avem o legislație. Nu a fost o discuție, am văzut tot felul de discuții, că vrea PSD-ul să dea președintele, că vrea PNL-ul – vă spun că nu au fost aceste discuţii,” a adăugat Ciolacu.

Liderul social democrațiilor a subliniat că democrația înseamnă și prezență cât mai mare la vot.

”Sunt lucruri bune pentru democrație – și, aici, sunt ferm convins că domnul președinte o să mă susțină. Ce înseamnă totuși, esența democrației? Este o prezență cât mai mare la vot. În cazul unei comasări, ştim cu toții că la alegerile europarlamentare de obicei prezența e foarte scăzută, dacă nu, inventăm un referendum pentru penali pe care pe urmă îi punem pe liste. Şi atunci s-a venit cu această idee, că ar fi chiar mai democratic. Alți colegi din opoziție au zis: domnule, nu-i democratic, că, de fapt, direcționați un vot. Am văzut că și în alte state europene se face această comasare, am văzut că Austria a anunțat, și acum a anunțat că nu ar fi așa democratic să le facă. Deci, este evident că fiecare are specificul lui și părerile lui”, a mai spus șeful Executivului.

Cu privire la comasarea alegerilor, Ciolacu a subliniat că trebui văzut cum se poate face din punct de vedere tehnic.

Fiind întrebat dacă în cadrul coaliției vor mai avea loc discuții pe această temă, premierul a spus: ”Într-o coaliție vorbim mereu. Am înțeles că o să încercăm… Știți foarte bine că în următoarele zile am o ședință G2G în Italia cu doamna prim-ministru Meloni și a rămas că, atunci când mă întorc, o să mai stăm de vorbă vineri pe acest subiect, să vedem tehnic cum se face. Și, aici, am vrut și părerea domnilor primari și am stat cu dânşii de vorbă: tehnic cum sunt? Sunt două birouri, e un birou comun, vrem părerea STS-ului… Deci nu-i un lucru în care ne aruncăm cu capul înainte, luăm o decizie și pe urmă vedem că tehnic nu o putem pune în aplicare.”

