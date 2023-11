Cupa Mondială se mută în Norvegia! Programul de la Lillehammer

Asculta acest articol Asculta acest articol

După cele două etape de la Ruka, Finlanda, câștigate de Ștefan Kraft, icarii moderni rămân în Nord, mulți dintre ei făcând deplasarea în Norvegia direct din Țara celor 1.000 de lacuri.

Altădată deplasare din cadrul Raw Air, iată că în sezonul 2023-2024 Lillehammer nu se leagă de Oslo, Trondheim și Vikersund.

”Weekendul nordic de la Lillehammer va fi unul dintre cele mai importante evenimente din Norvegia pentru noi în această iarnă”, spune Terje Lund, un manager de evenimente fericit din Federația de Ski a Norvegiei.

Șeful Comitetului Organizațional din Lillehammer, Per Olav Andersen, este extraordinar de mulțumit: ”Am fost dezamăgiți că am căzut din RAW AIR, dar asta ne oferă o nouă oportunitate de a aranja sărituri la masculin, și că avem parte de un weekend nordic complet atât pentru sărituri cât și combinată. Vom avea mare grijă de această oportunitate și ne vom face datoria pentru a ne asigura că vom rămâne pe lista în termen în următorii ani.”

Conform unor informații, biletele de intrare per zi sunt de 50 de koroane norvegiene pentru copii, elevi și studenți, respectiv 100 de koroane norvegiene pentru adulți. Convertit înseamnă 20 și 40 de lei.

Programul de la Lillehammer

• Vineri, 1 decembrie: ședință de calificare DT98, ora 18.00 (netelevizată)

• Sâmbătă, 2 decembrie: etapă individuală DT98, ora 17.10 (Eurosport 1, HD, 4K)

• Duminică, 3 decembrie: ședință de calificare DT140, ora 16.30 (netelevizată)

• Duminică, 3 decembrie: etapă individuală DT140, ora 18.00 (Eurosport 1, HD, 4K)

Date despre trambuline

Normală

• Dimensiune: 98 de metri

• Punct de construcție: 90 de metri

• Record: 107,5 metri (Karl Geiger 2013)

Mare

• Dimensiune: 140 de metri

• Punct de construcție: 123 de metri

• Record: 146,5 metri (Simon Ammann 2009, Markus Eisenbichler 2023)

Prognoză meteo: de vineri până duminică temperaturile vor fi cuprinse între -11 și -16 grade Celsius. Șansele de precipitații sunt mici, iar vântul s-ar putea să creeze probleme organizatorilor, dar nu foarte mari.

Clasamentul Cupei Mondiale (individual) AICI.

Clasamentul Cupei Mondiale (națiuni) AICI.

FOTO: https://www.wclhmr.com/

