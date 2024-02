Echipa sătmăreană B-Robo a câștigat detașat Regionala de la Cluj Napoca

Asculta acest articol Asculta acest articol

Acest program de robotică este destinat elevilor din clasele de liceu IX-XII, pasionați de disclipine din zona educației STEM (știință, tehnologie, inginerie și matematică).

Concursul FTC Romania este o competiție de robotică recunoscută de Ministerul Educației, care face parte din calendarul concursurilor aprobate.

Au concurat 40 de echipe de robotică

În perioada 9-11 februarie 2024, la Cluj s-a desfășurat cea de-a doua Regională a Turneului Ligii First Tech Challenge la care au participat aproximativ 40 echipe de robotică din zona Clujului. Participarea la această etapă regională a competiției a fost condiționată de punctajul obținut la cel puțin 18 meciuri desfășurate în Meet Leagues, întâlniri anterioare la care echipele și roboții au exersat jocul în alianțe.

Rezultatele obținute de echipă la finalul etapei regionale a competiției evidențiază efortul, consecvența, perseverența și implicarea activă, management, marketing și promovare, comunicare și relaționare eficientă, competențe atât de necesare într-o echipă, precum și cele tehnice, de programare, design 3D.

B-Robo a câștigat INSPIRE AWARD locul I. Acest premiu se acordă echipei care întruchipează cel mai bine „provocarea” programului FIRST Tech Challenge. Echipa care primește acest premiu este un ambasador puternic pentru programele FIRST și un model de echipă FIRST. Câștigătorul Premiului Inspire este un model pentru alte echipe, acționând cu Gracious Professionalism® atât pe terenul de joc, cât și în afara acestuia. Această echipă își împărtășește experiențele, entuziasmul și cunoștințele cu alte echipe, sponsori, comunitatea lor și cu membrii juriului.

Marele premiu al competiției First Tech Challenge, obținut de echipa B-Robo, reflectă munca și activitatea depusă de echipă de-alungul sezonului actual, atât din punct de vedere tehnic, cât și nontehnic.

Membrii juriului au apreciat creativitatea și inovația în construcția, designul și funcționalitatea robotului, demonstrată de altfel și prin punctajele obținute pe terenul de joc, echipa B-Robo a obținut doar pe baza meciurilor desfășurate cu locul I, făcând parte din alianța câștigătoare.

Activități conexe roboticii

Activitatea desfășurată în și cu comunitatea locală, implicarea și promovarea principiilor educației STEM altor persoane este un obiectiv important al echipei, iar creșterea interesului comunității pentru acest domeniu a încurajat participanții din diferite grupe țintă să înțeleagă și să aprecieze potențialul roboticii. Prezenți ”La Dâmburi”, Ziua „Pi”(π), Ziua Porților Deschise la liceele și colegiile din care provin membrii echipei, Târgul Educației, TEDx, Conferința Națională Didactica Matematicii, Tabăra Județeană de Matematică și Informatică, prezentându-și activitatea și robotul, echipa și-a consolidat conexiunea cu societatea locală, aducându-și astfel contribuția și evidențiind angajamentul lor pentru educație.

Prin colaborarea cu Teen Challenge România și Asociația Go-Ahead, B-Robo s-a demonstrat a susține și promova un stil de viață sănătos și principii fundamentale ale drepturilor omului, militând împotriva inegalității de gen sau a stigmei asupra liceelor tehnologice. În parteneriat cu ”Interact” Satu Mare, cu ocazia Sărbătorilor de iarnă, au oferit 230 pachete persoanelor aflate în situații defavorizate, de asemenea au răspuns promt inițiativei Asociației Eliezer și Apel la acțiune, aducând astfel bucurie de Crăciun copiilor instituționalizați.

O călătorie captivantă în universul STEM pentru copii, a fost posibilă prin Caravana B-Robo, care nu a fost doar o caravană itinerantă, ci 28 ateliere/activități special destinate diferitelor grupe de vârstă, începând cu preșcolarii, continuând cu elevii din ciclul primar și gimnazial, însumânt aproximativ 900 participanți până în prezent.

Cum au reușit membrii echipei toate aceste performanțe?! Pentru eficientizarea muncii, sunt organizați în două divizii: Tehnic și Non-Tehnic, cărora li se atribuie corespunzător 4 departamente: Design 3D, Mecanică, Programare și PR & Marketing.

”Deoarece dorim să obținem performanță în toate departamentele, am ales ca membrii ai echipei, elevi de la cinci licee sătmărene, demonstrând buna colaborare dintre instituțiile de învățământ locale. Etica colectivă a echipei noastre se aliniază strâns cu principiile programului FIRST, având ca scop perfecționarea continuă a comunicării, colaborării și coeziunii dintre toți membrii, promovând astfel un mediu de lucru optimist și productiv,” susțin membrii echipei care sunt elevi de la Colegiul Național ”Mihai Eminescu”, Colegiul Național ”Doamna Stanca”, Colegiul Național ”Ioan Slavici”, Liceul Teoretic German ”Johan Ettinger” și Liceul Tehnologic ”Ion I.C. Brătianu” din Satu Mare.

Cei trei mentori, respectiv prof. de matematică-informatică Horea Jurge – fondatorul echipei, prof. consilier Raluca Jurge și tânărul inginer Vlad Voica, le-au transmis elevilor importanța rezilienței și a adaptabilității, ghidându-i printre provocările ivite, atât tehnice cât și nontehnice și învățându-i să își transforme și valorifice la maximum potențialul de care dispun.

Un rol esențial în evoluția performanțelor echipei îl au și sponsorii, care în multe cazuri au devenit și parteneri în implementarea unor activități și proiecte comune.

Strategia de marketing a echipei se bazează pe rolul fundamental al conectării scoiale pentru a ajunge eficient la audiența, iar rețelele de socializare precum Instagram Facebook, Linkedin, TikToc sunt medii online de promovare în care chipa și-a construit o identitate autentică de brand. Prin participarea la emisiuni TV – Informația TV și apariții în presa locală, echipa B-Robo beneficiază de o acoperire mediatică extinsă și eficientă.

Cu o atitudine pozitivă și incluzivă, demonstrând creativitate și inovație prin ceea ce fac, realizând un robot funcțional, fiabil și eficient pe terenul de joc, dar și activități bine organizate și pragmatice, cu un plan bine stabilit și obiective SMART, membrii echipei au fost apreciați de juriu, iar portofoliul conceput cu elemente de inginerie, informații despre echipă și activitățile outreach desfășurate, atent, minuțios, concis și bine organizat le-au adus marele premiu al etapei regionale.

