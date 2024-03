Elev de clasa a VI-a operat după ce un coleg i-a spart nasul în clasă

Asculta acest articol Asculta acest articol

Copilul a ajuns acasă cu fractură nazală. Conform informațiilor noastre elevul și-a mințit inițial părinții spunându-le că s-a împiedicat și a căzut lovindu-se cu nasul de bancă. I-ar fi fost frică din cauza amenințărilor venite dinspre agresor.

Numai că părinții au aflat ce s-a întâmplat cu adevărat. Se pare că aceștia au discutat cu directorul unității de învățământ din Desești doar că li s-ar fi spus că nu se poate face mare lucru decât să i se scadă nota la purtare agresorului. Minorul în vârstă de 13 ani a fost dus la Spitalul Județean de Urgență Baia Mare unde a fost operat.

Ieri părinții au depus plângere penală

Compartimentul de Relații Publice din cadrul Inspectoratului de Poliție al Județului Maramureș este abilitat să comunice următoarele:

Ieri, 7 martie 2024, la Secția 5 Poliție Rurală Ocna Șugatag a fost depusă o plângere, sesizându-se faptul că, un minor de 13 ani ar fi fost agresat fizic de către un alt elev al unității de învățământ. Evenimentul s-ar fi produs în incinta școlii, în timpul pauzelor dintre cursuri.

Polițiștii au întocmit dosar penal și in continuare efectuează cercetări sub aspectul comiterii infracțiunii de lovire sau alte violențe sub coordonarea procurorului din cadrul Parchetului de pe lângă Judecătoria Sighetu Marmației” a transmis IPJ Maramureș la solicitarea noastră.

În timpul interviului de ieri, Flaviu Vida – directorul Școlii Generale Desești nu a scos nicio vorbă despre acest grav incident. Nici Inspectoratul Școlar al Județului Maramureș nu știa nimic. El a susținut de altfel că abia a aflat despre umilințele din școala pe care o conduce, aruncând vina asupra elevilor și asupra familiilor acestora.

Credem că este timpul ca domnul Vida să își asume IMPOTENȚA și să își prezinte DEMISIA de onoare. Moral și etic așa ar fi normal.

