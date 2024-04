Elevii de la atelierul Școala de Bani din Bibliotecă au strâns bani și și-au luat lucrurile dorite

Asculta acest articol Asculta acest articol

Au învățat ce să facă cu banii primiți de la părinți, cu care înainte își cumpărau doar sucuri și dulciuri, și cum să își îndeplinească dorințe și visuri, prin proiectul Școala de Bani din Bibliotecă, dezvoltat de Fundația Progress, susținut de Școala de bani BCR. „Elevi de liceu au renunțat uneori și la vicii și au redus sucurile mai puțin sănătoase, ca să strângă bani. Alți copii, mai mici, preferă să împrumute o carte, dacă o găsesc la biblioteca noastră și avem multe cărți noi în fiecare an, iar bănuții economisiți îi pun deoparte pentru a-și cumpăra ceva ce își doresc: o păpușă, un stilou mai scump”, spune Nicoleta Liliana Grigorescu, bibliotecară la Biblioteca orășenească Titu. “Cred că proiectul ar trebui implementat în școli, mai ales, pentru că la bibliotecă nu vine toată lumea”, a spus o elevă.

Pe 11 aprilie, de Ziua Educației Financiare, marcată pentru al treilea an, s-au desfășurat cursuri de educație financiară în 58 de biblioteci simultan, dar și un eveniment la București, unde au venit 10 dintre cele 90 de bibliotecare care au participat la proiectul Școala de Bani din bibliotecă. Edupedu.ro a participat la unul dintre evenimentele din biblioteci, respectiv cel din comuna Conțești, județ Dâmbovița. Nicoleta Grigorescu este bibliotecară din 2009 și în Biblioteca Orășenească Titu în fiecare zi, după ore, zeci de elevi abia așteaptă să vină la un curs inedit: Școala de Aviație, Școala de Bani din Bibliotecă, învață să programeze pe calculator prin proiectul CODE Kids implementat de Fundația Progress, de exemplu. Toate cursurile le sunt predate elevilor de bibliotecara școlii. „Elevii se implică în toate activitățile pe care biblioteca le pune la dispoziția lor și nu numai a lor. Fiecare activitate este o dată pe săptămână. Lunea avem de exemplu Școala de Aviație, marți, Școala de Bani din Bibliotecă, apoi miercuri Code Kids, cursuri despre mediu, hrană sănătoasă, sănătate. Copiii vin cu mare drag după ore la bibliotecă nu doar ca să împrumute cărți”, spune bibliotecara.

Elevii de liceu primesc bani de la părinți, cel mult 50 de lei pe zi, pe lângă mâncare. „Le-am spus că de multe ori părintele îi oferă copilului foarte multe, lăsându-se pe sine de multe ori deoparte. Gândește-te numai la faptul că tu cheltui zilnic acești bani care se duc repede. Avem elevi mai mari, de liceu, care îmi spuneau că fumează, beau foarte mult suc. Le-am explicat că părintele îi dă niște bănuți de buzunar pe care el îi poate gestiona cum crede. După o perioadă un elev mi-a zis: Să știți, doamna, că aveți dreptate. Uitați, în fiecare zi am început să îndepărtez anumite lucruri, viciile, de exemplu, am început să micșorez doza de suc zilnic, ași acum am ca să-mi iau ce îmi place și lucruri care-mi sunt de folos. O fată mi-a spus că a strâns bani și și-a luat o pereche de blugi pe care și-o dorea, o geantă și era bucuroasă că și-a ajutat părinții și nu le-a mai cerut lor bani în plus ca să-și cumpere anumite lucruri care nu erau neapărat necesare dar pe care ea și le dorea”, spune Nicoleta Grigorescu.

Cum strâng bani copii de 7- 10 ani care nu au surse de venit? „Unii primesc fie alocația, dacă sunt la gimnaziu, sau mai primesc de la părinți 5 lei, 10 lei ca să își cumpere o apă, ceva dulce, iar bănuții se adună. Elevii sunt învățați să meargă să cumpere cărți, dar după ce au aflat despre bani, copiii au venit și mi-au spus: Eu am economisit astăzi 35 lei pentru că am găsit cartea în bibliotecă, la dumneavoastră. Librăria a organizat ateliere de lectură pentru copii pentru a-i atrage să cumpere cartea. În schimb, copiii au venit către bibliotecă. Și-au dat seama că un bănuț în plus le este de folos, un venit în plus și își cumpără o păpușică pe care poate părinții nu și-o permit. O fetiță și-a luat un stilou pe care și l-a dorit mult”, spune Nicoleta Grigorescu.

