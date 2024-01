Expoziție de artă fotografică, în 9 ianuarie

Romanul „Blooms of Darkness” – povestea unui baiat de 11 ani ascuns de o prostituata din calea nazistilor – scris de romancierul israelian Aharon Appelfeld, nascut in urma cu 80 de ani in Bucovina, la Cernauti, a fost recompensat cu Independent Foreign Fiction Prize pe 2012.

