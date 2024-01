Kelemen: Guvernul nu are viziune, nu are curaj şi nu are bun simţ

Asculta acest articol Asculta acest articol

Vineri, în cadrul ședinței Consiliului Reprezentanților Unionali (CRU) desfășurată la Cluj, președintele UDMR, Kelemen Hunor, a declarat că Uniunea ar trebui să intre la guvernare după alegerile din acest an.

Potrivit liderului UDMR guvernul actual este lipsit de viziune, curaj și bun simț.

„După 2024, dacă vom avea succes la aceste alegeri, ar trebui să intrăm la guvernare, trebuie să profităm de oportunitatea de a fi din nou la guvernare, pentru că guvernarea este un instrument prin care putem lupta pentru noi în primul rând, dar şi pentru toţi cetăţenii ţării. Am dovedit deja că suntem mânaţi de binele poporului la guvernare, avem experienţa, avem curajulşi bunul simţ. Şi avem o viziune clară asupra obiectivelor strategice pe care ţara ar trebui să le urmărească. Actualul executiv pare să fie lipsit de trei dintre aceste patru lucruri. Nu are viziune, nu are curaj şi nu are bun simţ. Acestea trebuie recuperate la sfârşitul anului. Noi trebuie să fim gata să facem aceste lucruri„, a declarat Kelemen Hunor, potrivit Agerpres.

În cadrul ședinței președintele UDMR, Kelemen Hunor a prezenta raportul politic.

Uniunea a anunțat că în cadrul reuniunii de astăzi a Consiliului Reprezentanților Unionali a fost făcut un rezumat al sarcinilor pentru anul super-electoral 2024.

”Să avem o voce puternică, să avem drepturi garantate pentru minorități, să avem mai multe resurse de dezvoltare, iar Europa să fie mai puternică! În ultima perioadă, în cadrul mai multor consultări și întâlniri, i-am întrebat pe membrii comunității noastre ce acțiuni ar trebui să desfășoare UDMR în Parlamentul European. Maghiarii au formulat aceste obiective, iar noi dorim să le atingem după 9 iunie în noul Parlament European, care sperăm că va avea o nouă conducere.”, se arată într-un comunicat al UDMR, postat pe pagina de Facebook.

