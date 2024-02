Asculta acest articol Asculta acest articol

Laptele de magarita poate parea o bautura surprinzatoare pentru unii

Motivul pentru care laptele de magarita este din ce in ce mai cautat pentru consumul larg este compozitia sa asemanatoare cu a laptelui matern atat din punct de vedere al Ph-ului, cat si din perspectiva nutritionala. Este considerat un produs de specialitate deoarece este destul de dificil de gasit; fermele au, de regula, intre 5 – 30 de magarite care produc aproximativ un litru de lapte fiecare.

Istoricul laptelui de magarita

Povestea laptelui de magarita incepe inca din Antichitate, cand era folosit in scopuri medicinale si cosmetice. Astfel, Cleopatra, „zeita“ din Egipt, il folosea pentru a face bai zilnice, sustinand ca acesta ii mentine pielea tanara si catifelata. Legendele spun ca avea o turma de peste 700 de magarite care erau mulse zilnic, astfel incat laptele sa nu ii lipseasca niciodata.

Si Hipocrat se bucura de beneficiile oferite de acest lapte cu proprietati deosebite, folosindu-l ca metoda alternativa medicinei clasice in ameliorarea artritei, a tusei si a diverselor probleme de piele. Popoarele din Africa si India il foloseau in medicina populara pentru tratarea episoadelor de tuse convulsiva [1].

In prezent, acesta se regaseste in magazine sub forma de pudra liofilizata sau ca ingredient in anumite alimente artizanale (precum ciocolata) realizate in Europa. Fiind foarte popular in special in Italia, laptele de magarita este considerat un superaliment, motiv pentru care este inclus in unele formule concentrate pentru sugari.

Iată câteva din cele mai importante proprietăți ale laptelui de măgăriță și de ce merită să începi chiar ACUM o cură:

SCADE COLESTEROLUL

Conform specialiștilor laptele de măgăriță ajută la reglarea nivelului de colesterol din sânge datorită conținutului său ridicat de Omega 3 și Omega 6, compuși chimici care se găsesc de asemenea și în uleiul de pește. Poți consuma lapte de măgăriță și pentru a da un restart tuturor funcțiilor organismului tău.

PREVINE INFECȚIILE GASTROINTESTINALE

Laptele de măgăriță este un aliment foarte bogat în calciu, lucru important pentru sugari și copiii mici, dar și pentru persoanele de vârstă înaintată și mai ales de femeile aflate la menopauză, care trebuie să aibă grijă de sistemul lor osos. Iar pentru fixarea calciului în oase, ajută lactoza care se găsește și ea în cantități optime în laptele de măgăriță. De asemenea, laptele de măgăriță mai conține și o enzimă specială numită Lysozeme care protejează împotriva infecțiilor gastrointestinale, contribuind astfel la menținerea unui metabolism sănătos și a unui sistem imunitar puternic.



CATIFELEAZĂ TENUL ȘI OPREȘTE SÂNGERĂRILE NAZALE

Se știe încă din Antichitate că laptele de măgăriță catifelează pielea și este bun pentru a opri sângerările nazale. Însuși Hipocrate prescria acest lapte pentru o mulțime de afecțiuni medicale, printre care se numărau și sângerările nazale. Grecii erau convinși de puterea laptelui de măgăriță care considerau că îi ferește chiar și de efectele negative ale mușcăturii de șarpe și îl foloseau des pentru hrana celor mici, ca aceștia să se dezvolte armonios și să aibă o sănătate de fier. Romanii pe de altă parte îl preferau pentru proprietățile sale cosmetice, folosindu-l și ca atare și în combinație cu alte ingrediente pentru obținerea unor produse de îngrijire personală cu proprietăți deosebite.



LUPTĂ ÎMPOTRIVA MICROBILOR

Strămoșii noștri au ajuns la concluziile enumerate mai sus despre laptele de măgăriță pur și simplu consumându-l și observându-i efectele. Dar în ziua de astăzi am ajuns să cunoaștem exact de ce are el toate aceste proprietăți. În primul rând laptele de măgăriță conține patru tipuri de antibiotice și bactericizi naturali care doar în laptele matern mai pot fi găsiți în aceeași formulă și aceeași cantitate. Este vorba de: lizozimă – o enzimă cu un puternic efect antibiotic care există în cantități mai mici și în salivă;

lactoperioxidază – un bactericid natural care ține microbii la distanță;

lactoferină – o proteină cu rol antimicrobian care chiar și la laptele matern este prezentă în cantități semnificative doar în colostru;

Imunoglobuline: IgG, IgM și IgA – care de asemenea au un puternic efect antimicrobian.



ESTE BOGAT ÎN ACIZI GRASI ESENȚIALI

Atât laptele de vacă, cât și cel de măgăriță este bogat în acizi grași esențiali în dieta unui copil în dezvoltare. Dar spre deosebire de laptele de vacă, cel de măgăriță este mai bine tolerat și astfel, chiar și copiii cu intoleranță la lactoză, care în timp pot dezvolta o deficiență a PUFA n-3 (acizi grași polinesaturați), se pot hrăni sănătos, evitând astfel instalarea bolilor neurologice sau cardiovasculare.



PREVINE ÎNBOLNAVIREA ÎN SEZONUL GRIPELOR ȘI RĂCELILOR

Gripele și răcelile îți vin de hac în perioadele cele mai dificile de peste an? Atunci ia-ți revanșa începând cât mai curând o cură cu lapte de măgăriță. Concentrația sa mare de vitamine: A, B1, B2, B6, D, E și mai ales C îl transformă într-un cocktail nemaipomenit de eficient împotriva gripelor și răcelilor. De asemenea, acest lapte mai conține și calciu, magneziu, fosfor, sodiu, fier și zinc, minerale esențiale pentru menținerea unui echilibru sănătos la nivelul organismului, dar și lizozimă, enzima amintită mai sus, care are efect antiviral, antibacterian și luptă chiar și împotriva tumorilor.

Laptele de măgăriță conține de 46 de ori mai multă vitamina C decât laptele de vacă și de 4 ori mai mult fier. Pe de altă parte, cantitatea de grăsime din compoziția sa este mult mai mică, motiv pentru care poate fi consumat cu încredere și de către persoanele care țin dietă. De asemenea, o altă caracteristică importantă care îl apropie și mai mult de laptele matern este cantitatea de lactoză. El are 7.4g de lactoză la 100g de produs făcând astfel calciul din compoziția lui foarte ușor de asimilat.

Cine poate consuma?

Bebelușii și copiii cu alergie la proteina din lapte de vacă, alergii încrucișate sau alergii multiple (mediate sau non-mediate IgE)

Bebelușii și copiii cu dermatită atopică

Persoanele ce suferă de tuse măgărească, tuse persistentă sau alergică

Persoanele ce suferă de astm

Persoanelor cu sistem imunitar slăbit

Pentru femeile la menopauză, ajută la fixarea calciului în oase

Persoanele ce doresc să aibă în alimentație un conținut înalt de proteine, dar cu foarte puține grăsimi (laptele de măgăriță are 0,5% lipide)