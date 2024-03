Lipsa elevilor îi lasă fără catedră pe mai mulți profesori din Gorj

Asculta acest articol Asculta acest articol

Probleme sunt la toate ciclurile de învățământ, de la preșcolari și până la liceu. Inspectoratul Școlar Județean Gorj a realizat o situație a cadrelor didactice și a posturilor sau catedrelor care se restrâng în anul şcolar 2024 – 2025. Astfel, 8 cadre didactice vor rămâne fără ore în anul școlar următor pentru că nu mai sunt elevi.

Vor fi: două învățătoare din comuna Crasna, satul Cărpiniș; o profesoară de la Școala Negreni, unde sunt efective reduse de elevi; o educatoare de la Liceul Tehnologic Mătăsari. două cadre didactice de la Liceul Tehnologic Turceni, respectiv un profesor de limba română și unul de limba franceză. Liceul din Turceni era recunoscut pe vremuri ca unitatea de învățământ cu numărul cel mai mare de elevi din județul Gorj. La un moment dat erau peste 3.000 de elevi la Liceul din Turceni.

Inspector școlar fără catedră

Va mai rămâne fără catedră un profesor de limba română de la Liceul Auto din Târgu Jiu, precum și o profesoară de limba română de la Liceul din Țicleni. La Târgu Jiu probleme are chiar unul dintre inspectorii școlari. Ionuț Catrina este inspector școlar, purtătorul de cuvânt al Inspectoratului Școlar Județean Gorj și din anul școlar următor nu mai mai avea ore la Liceul Auto din Târgu Jiu. Unitatea de învățământ are de la an la an tot mai puțini elevi, iar cadrele didactice nu mai au cui să predea. Prin urmare, se renunță la clase și la catedre. De altfel, la un moment dat, IȘJ Gorj a propus comasarea din anul școlar 2022 – 2023 a cinci licee din municipiul Târgu Jiu, inclusiv cel unde predă inspectorul școlar.

Era vorba de cinci licee tehnologice: Liceul Auto, Colegiul tehnic „Ion Mincu”, Colegiul tehnic „Henri Coandă”, Liceul Energetic și Liceul numărul 2. Autoritățile locale s-au opus proiectului de comasare. Era vorba despre licee cu medii mici la Bacalaureat. IȘJ Gorj a propus comasarea liceelor care: au înregistrat rezultate slabe la bacalaureat, au elevi puțini, dar și pentru a reduce numărul de contabili și secretare.

În final din cele cinci licee ar fi rămas numai două: Liceul numărul 1 și Liceul numărul 2. Proiectul nu mai este însă, deocamdată, de actualitate. Potrivit Inspectoratului Școlar Județean Gorj, tot în anul școlar următor vor fi alte 45 de cadre didactice cu norma incompletă. Rămâne de văzut dacă situația respectivă va fi remediată până în toamnă.

