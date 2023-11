Mâncare de fasole cu chili

Asculta acest articol Asculta acest articol

Ador rețeta! Din atât de multe motive o ador: îmi place fasolea roșie, e o rețetă rapidă la multicooker, e o rețetă sățioasă, ador gustul ei dulceag, merge mâncată fără pâine, e dulce, dar e și iute. E numa’ bună de încercat!

Ingrediente:

– 500 g de fasole boabe,

– 4-5 linguri de ulei,

– 3 linguri de faina,

– o lingurita de chili macinat,

– 3-4 frunze de foi de dafin,

– o crenguta de cimbru,

– sare, piper, boia de ardei, baza pentru mancaruri, dupa gust.

Mod de preparare:

Fasolea, cu frunzele de dafin, se fierbe in apa usor sarata si se strecoara, dar zeama nu se arunca. Intr-un vas mai incapator se prepara un rantas, la care, la final se adauga lingurita de chili, apoi si fasolea fiarta, crenguta de cimbru, condimentele, se amesteca si se stinge cu zeama in care a fost fiarta fasolea. Se mai pot adauga si 2-3 linguri de smantana, dar nu in mod obligatoriu. Se mai fierbe putin, apoi se serveste calda, fie ca mancare de sine statatoare, fie ca garnitura la carnuri prajite.

Fasolea roșie este o sursă excelentă de proteine, carbohidrați și fibre. Poate fi folosită și în salate, sau ca garnitură de sine stătătoare. Sper că v-am convins să încercați rețeta!