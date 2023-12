Mașini noi 2024: ce este la reducere și când?

Asculta acest articol Asculta acest articol

Alpine A290

Emotionanta mașină electrică mică va lua lupta cu noul MINI Cooper Electric când va sosi în 2025

La vânzare: 2025 | Preț de pornire: 34,900 euro

Conceptul Alpine A290 Beta este prima noastră privire asupra unei mașini mici de înaltă performanță de la marca sportivă franceză, care va fi pusă în vânzare în 2025. Derivată de la noul Renault 5 EV , renăscut interesant , este probabil să aibă peste 200 CP pentru o performanță puternică. , în timp ce Alpine a subliniat că este, de asemenea, dornic să ofere o manevrabilitate captivantă. Totul va fi înfășurat într-o caroserie hatchback cu cinci uși cu aspect foarte interesant, cu o mulțime de spoilere, jante mari din aliaj și chiar prize de aer pe ușile din spate pe care ne-ar plăcea să le vedem fabricate. Un lucru care nu va fi, totuși, este poziția centrală de conducere a conceptului. În schimb, așteptați-vă la un aspect mai convențional pentru această mașină de dimensiunea Ford Fiesta pe care abia așteptăm să o conducem.

Audi A6 e-tron

Conceptul Audi A6 e-tron cu patru uși

Tip: masina electrica | La vânzare: începutul anului 2024 | Preț de pornire: de la 64.000 euro

Audi A6 e-tron vă oferă tot ceea ce vă place la Audi A6 – cabina sa frumos construită și ciudat de silențioasă și confortul general – dar cu energie electrică. Va avea un design aerodinamic la exterior și un finisaj intens pentru infotainment la interior, care se va simți foarte încăpător datorită podelei interioare complet plane a mașinii. O baterie de 100 kWh oferă Audi o autonomie de peste 482.800 km, în timp ce motoarele electrice față și spate produc 476 CP în total, oferind lui A6 e-tron o accelerație de 0-62 mph în mai puțin de patru secunde.

BMW X2 și iX2

Noul BMW X2 este o mașină sora elegantă cu BMW X1 – și include pentru prima dată o versiune complet electrică iX2.

Tip: SUV și SUV electric | În vânzare: martie 2024 | Preț de pornire: de la 45.790 euro

Noile BMW X2 și iX2 sunt alternativele sportive la popularele SUV de familie BMW X1 și iX1 . X2 are o gamă de două motoare pe benzină, inclusiv un nou sport BMX X2 M35i xDrive, în timp ce noul BMW iX2 este complet electric și are o autonomie de până la 430 km . Deși se bazează pe BMW X1, noile BMW X2 și iX2 au un stil mai asertiv, inclusiv un spate înclinat, asemănător unui coupe. Acest lucru face schimb de puțin practic, dar înseamnă că va învârti capetele – și există încă suficient spațiu în interior pentru cinci. Noile BMW X2 și iX2 vor înfrunta rivali precum Audi Q3 Sportback , Range Rover Evoque și Volvo XC40 și C40 . Noul BMW X2 va costa de la 45.790 euro, iar prețurile noului BMW iX2 pornesc de la 65.770 euro.

Citroen e-C3

Noul Citroen e-C3 își propune să fie una dintre cele mai accesibile mașini electrice când va sosi în 2024.

Tip: mașină electrică mică | La vânzare: 2024 | Preț de pornire: de la sub 26,760 euro.

Noul Citroen e-C3 își propune să ajute să facă automobilele electrice mai accesibile pentru mase. O mașină electrică mică, cu cinci uși și spațiu pentru cinci adulți, prețurile sunt programate să înceapă de la sub 26,760 euro sterline pentru noul Citroen e-C3, cu aspect de crossover, elegant. Acest lucru va oferi o concurență aspră pentru Renault Zoe, noua Dacia Spring Electric și Vauxhall Corsa Electric. Va avea și o autonomie decentă de mașină electrică, cu bateria de 44 kWh a noului Citroen e-C3 promițând o autonomie oficială de 497 km De asemenea, va putea folosi încărcătoare rapide publice puternice de 100 kW DC. La vânzare în 2024, un nou Citroen e-C3 și mai accesibil ar putea urma în 2025, cu un preț sugerat de sub 20.000 de euro.

Dacia Duster

Noul Dacia Duster este un SUV de familie și mai robust și mai sofisticat de la această marcă mereu populară, orientată spre valoare.

Tip: SUV mic | La vânzare: primăvara 2024 | Preț de pornire: de la sub 23.000 euro.

Noua Dacia Duster are un nou aspect revigorant, foarte robust, care își propune să-și sublinieze atractivitatea pentru stilul de viață. Bazat pe o nouă platformă eficientă din punct de vedere al spațiului, Dacia Duster va avea mai mult spațiu și caracter practic pentru cinci în interior și un nou design al tabloului de bord care este elegant și de mai bună calitate. Noua Dacia Duster va fi disponibilă și cu un motor hibrid, alături de un motor puternic pe benzină de 1,2 litri. Vor fi disponibile atât opțiunile 4×4 cu tracțiune integrală, cât și opțiunile GPL Bi-Fuel care economisesc bani. Pregătită să provoace o serie de SUV-uri mici, de la cele mai bine vândute Ford Puma și Volkswagen T-Roc , până la MG ZS și Suzuki S-Cross la prețuri avantajoase , noua Dacia Duster își va face debutul public oficial în martie 2024.

Dacia Bigster

SUV-ul Bigster de la Dacia ar putea costa până la 34.900 de euro

Tip: SUV | La vânzare: 2025 | Preț de pornire: de la 34,900 euro

Dacia Bigster este mare prin nume și, ei bine, mare prin natura – cu 4,6 m lungime, va fi cea mai mare mașină pe care o face Dacia când va fi dezvăluită mai târziu în 2024, înainte de a fi pusă în vânzare la începutul lui 2025. Nu va costa o avere. totuși, Dacia vizează un preț de intrare sub 34.900 de euro. Asta îți va cumpăra un SUV cu un aspect grozav și un interior care va avea mult spațiu și ar putea fi oferit cu șapte locuri . Dacia a mai indicat că mașina va fi oferită ca hibrid plug-in, care va avea o autonomie electrică de 48 km , ceea ce ar putea economisi o avere dacă aveți un încărcător acasă și faceți o mulțime de călătorii scurte.

Dacia Spring Electric

Dacă sunteți în căutarea unui vehicul electric ieftin, atunci Spring Electric de la Dacia ar putea fi acesta

Tip: mașină electrică mică | La vânzare: începutul anului 2024 | Preț de pornire: de la sub 23.000 euro

Dacia Spring Electric – prima mașină electrică a companiei românești. Deci la ce te poți aștepta? Ei bine, într-un cuvânt, valoare. Este limitat la 125 km/ora pentru a-l ajuta să-și atingă autonomia de 225 km, care este sub medie pentru un vehicul electric modern, dar un preț cu mult sub 23.000 de euro – considerabil mai puțin decât un Renault Zoe – compensează acest dezavantaj. În rest, totul este așa cum te-ai aștepta de la o Dacia, folosește piese vechi Renault și are o habitaclu surprinzător de încăpătoare pentru dimensiunea sa. Ar putea fi EV-ul bugetar pe care l-ați așteptat.

Ford Explorer

Noul Ford Explorer își propune să îmbine stilul american cu performanța și eficiența mașinilor electrice.

Tip: SUV de familie electrică | La vânzare: vara 2024 | Preț de pornire: de la 46.000 euro

Noul Ford Explorer este un SUV electric de familie foarte important pentru acest brand cel mai bine vândut. Dezvoltat cu ajutorul Volkswagen, este strâns legat de VW ID.4 sub piele, dar designul din exterior și din interior este Ford pur. Acesta aduce un omagiu rădăcinilor americane ale mărcii cu un aspect distractiv, remarcabil și un interior high-tech. Va exista o gamă largă de sisteme de propulsie, inclusiv un model de bază cu tracțiune spate, cu o autonomie de 350 km și o baterie mai mare de 130 km/ora , cu o autonomie de până la 570 km. Un model de înaltă performanță cu tracțiune integrală va avea 335 CP pentru o accelerație puternică. Acesta trebuia să fie pus în vânzare în 2023, dar a fost amânat până în vara anului 2024 pentru a oferi Ford timp să respecte noile reglementări ecologice privind bateriile.

