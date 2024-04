Metode de îmbunătățire a nivelului de alfabetizare al copiilor proveniți din medii defavorizate

Asculta acest articol Asculta acest articol

…. sistemului de educație din țara noastră. În ciuda numeroaselor programe implementate care au vizat această problemă atât în România cât și în alte țări din Europa, nu există dovezi științifice convingătoare care să arate eficiența unor programe de îmbunătățire a performanței acestor elevi. În acest context, mai jos am să prezint o parte din rezultatele proiectului ELIRA 2.0 (Early Literacy of Roma Children from Romania) în care am testat eficiența unui program de dezvoltare a limbajului asupra competențelor școlare a elevilor romi și a colegilor lor din mai multe școli din România.

Un număr de 437 de elevi din 40 de comunități rurale din România au participat la acest studiu experimental, desfășurat în perioada februarie 2022-februarie 2023. Elevii au fost evaluați înaintea participării în program (ianuarie 2022, în clasa a 3-a), după finalizarea programului (martie 2023, în clasa a 4-a) și 8 luni mai târziu (noiembrie 2023, în clasa a 5-a). O parte (majoritară) a acestor copii au fost de etnie romă (256) iar restul au fost ne-romi (181), ceea ce ne-a permis să analizăm comparativ performanța lor. Elevii au fost împărțiți aleator în două grupe, și au beneficiat de două programe similare care au vizat dezvoltarea limbajului: o grupă experimentală care a beneficiat de un program pe care l-am dezvoltat noi (o echipă de la UBB formată din cercetători și practicieni în colaborare cu profesori de la Universitatea din Oslo), și o grupă de control, care a beneficiat de un program dezvoltat și implementat de profesorii de la clasă. Deci ambele programe au vizat dezvoltarea limbajului, însă programul experimental a avut o bază științifică.

Programul de care au beneficiat elevii din grupa experimentală a constat în introducerea progresivă a multor cuvinte de vocabular care nu se întâlnesc în limbajul uzual ci mai degrabă în limbajul oficial sau în textele formale și definirea lor, în activități de formare de propoziții complexe pe baza mai multor propoziții scurte și simple, analiza orală a textelor care li s-au citit (idee principală, detalii concludente, predicții, inferențe). Profesorii care au implementat programul au fost cadre didactice din școala în care au învățat copiii. Aceștia au urmat un ghid metodic pe care l-am dezvoltat și în care le-am detaliat toți pașii care trebuie urmați. În plus, echipa noastră a oferit sugestii metodologice pe tot parcursul proiectului și a evaluat fidelitatea implementării acestuia.

