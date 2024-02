PETROVA: Arestat preventiv pentru încălcarea ordinului de protecție provizoriu.

Asculta acest articol Asculta acest articol

Ce spune Poliția

La data de 27 februarie, polițiștii Secției 4 Leordina au fost solicitați prin apel unic de urgență 112, să se deplaseze în comuna Petrova, unde s-a sesizat faptul că, un bărbat a încălcat condițiile impuse de ordinul de protecție provizoriu, emis de polițiști la data de 24 februarie 2024.

Reamintim faptul că, ordinul de protecție provizoriu se emite în baza formularului de evaluare a riscului întocmit, pentru o perioadă de valabilitate de 5 zile. Încălcarea acestuia constituie infracțiune și se pedepsește cu închisoarea de la 6 luni la 5 ani, conform cadrului legal prevăzut de art. 47 din Legea nr. 217 din 2003, Republicată privind prevenirea și combaterea violenței domestice.

Astfel că bărbatul în vârstă de 37 de ani a fost reținut pentru 24 de ore de polițiștii Secției 4 Leordina, iar ieri instanța de judecată a emis mandat de arestare preventivă, pentru săvârșirea infracțiunii de încălcarea de către o persoană împotriva căreia a fost emis un ordin de protecție provizoriu a măsurilor dispuse, conform Legii nr. 217 din 2003, Republicată privind prevenirea și combaterea violenței domestice.

Polițiștii maramureșeni îndeamnă victimele unor astfel de fapte să sesizeze organele abilitate despre orice încălcare a reglementărilor privind violența domestică.

Ce spune instanța

SAUCIUC DORIN ALEXANDRU Inculpat

Solutia pe scurt: ÎNCHEIEREA PENALĂ Nr. 129/2024 În baza art. 226 C. pr. pen. rap. la art. 223 al. 1 şi 2 C. pr. pen., art. 202 al. 1 şi 3 C. pr. pen.:

Admite propunerea de arestare preventivă formulată de Parchetul de pe lângă Judecătoria Vişeu de Sus în dosarul nr. 357/P/2024, ca fiind întemeiată şi, în consecinţă, dispune arestarea preventivă a inculpatului: S. D.-A., cercetat sub aspectul comiterii infracţiunii prev. de art. 47, alin. 2 din Legea 217/2003 rep. pentru prevenirea şi combaterea violenţei domestice, cu aplic. art. 41, alin. 1, rap. la art. 43, alin. 5 C.pen., pe o durată de 30 de zile, începând cu data de 28.02.2024 şi până la data de 28.03.2024, inc