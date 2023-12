Primăria și consilierii locali au interzis artificiile și petardele de Revelion

Asculta acest articol Asculta acest articol

Noroc că la Satu Mare și în alte orașe din Romănia nu s-au interzis artificiile de Anul Nou. În schimb în Slovacia și Cehia tor mai multe orașe renunță la moda veche și scumpă a focurile de artificii trecut la tehnologii noi, cu drone și lasere.

În urmă cu câțiva ani într-un oraș din vestul Slovaciei, cu o populație de 20.000, un om tocmai își cumpărase un câine. Când au început focurile de artificii în noapatea de Anul Nou a văzut cât de mult suferea bietul animal. A început o intensă acțiune de sensiblizare a iubitorilor de animale și în scurtă vreme a avut atât de mare succes încât în tot mai multe orașe din Slovacia s-a renunțat la focurile de artificii în noaptea de Revelion.

Acțiunea SEMNEAZĂ PETIȚIA FOCURILE DE ARTIFICII SPERIE ANIMALELE a avut mare succes. Astfel în orașul Martin, în germană Sankt Martin, cu o populație de 54 000 de locuitori, consilierii locali au interzis cu totul orice activitate pirotehnică. Mai degrabă asta ne aduce aminte aminte de război și ne sunt suficiente două războaie, unul în Ucraina, altul în Gaza.

Dacă până de curând, spectacolul de foc colorat a fost una dintre tradițiile sărbătorilor de Anul Nou, în ultimii ani tot mai mulți reprezentanți ai primăriilor au anulat artificiile oficiale și le-au înlocuit cu mapping video sau spectacole cu drone. Dronele sunt o alternativă verde la artificiile poluante, fără a afecta natura, animalele sălbatice și animalele de companie.

Astfel an de an tot mai multe orașe din Europa s-au raliat ideii de a renunța la artificii și petarde. După Slovacia a doua țară care sărbătorește Anul nou în liniște este Cehia. Artificiile au fost înlocuite cu drone care emit frumoase lumini, oferind un spectacol de lumini, fără petarde. Primarul Bratislavei a declarat că orașul primește tot mai multe solicitări pentru un Revelion liniștit și fără pedarde. În plus focurile de artificii sunt scumpe, iar cu banii respectivi se pot face lucruri utile.

„Deficitul bugetar ne obligă pe toți să economisim, iar zecile de mii de euro aruncate în cer sunt elementul care poate lipsi în altă parte”, spune primarul. Orașe precum Kosice, Zilina, Presov, Nitra sau Topolcany, oraș cu populație maghiară, au renunțat cu totul la artificii de Anul Nou. Banii care se economisesc sunt folosiți pentru altceva, inclusiv pentru susținerea adăposturile pentru câini. Totuși, unele orașe nu vor să renunțe la artifiicii și aruncă zeci de mii de euro în aer, spre satisfacția copiilor și spre nenorocul bietelor animale.

Citește și:

Românii vin din străinătate cu petarde și artificii multe

Cum să vă protejaţi animalele de companie în noaptea de Revelion?

Anul 2014, întâmpinat cu grandioase focuri de artificii în întreaga lume

FESTIVALUL VINULUI LA BELTIUG: Formaţii foarte cunoscute în program