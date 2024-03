Rolul planului individual de dezvoltare personală

Asculta acest articol Asculta acest articol

Continuând pe aceeași linie vom scrie că pentru a crește, a ne dezvolta frumos, e indicat să avem un plan individual de dezvoltare personală încă din copilărie.

Indiferent de vârstă, fiecare dintre noi ar trebui să aibă planul individual de dezvoltare personală. Nu e foarte greu de conceput, spun specialiștii, iar aceia care nu știu pot cere sprijin unui psiholog, psihoterapeut etc.

Primul punct al planului se va referi la obiectiv. Vom trece ce anume ne dorim în acest an în care tocmai ce am făcut pasul cel mare. Putem trece un loc de muncă nou, un salariu mai mare, o afacere ce să meargă mai bine. Nu contează atât de mult obiectivul pe cât contează motivația ce o avem pentru a-l îndeplini. Următorul pos e să vedem ce avem de îmbunătățit la noi pentru a atinge obiectivul. După acest al doilea pas vom putea identifica acțiunile necesară pentru atingerea nevoilor de dezvoltare, pentru a vedea ce cursuri de dezvoltare personală ori profesională ne lipsesc, ce cărți am putea citi pentru a ne dezvolta abilitățile.

S-ar putea să simțim că nu putem duce planul la bun final. Aici intervine ajutorul specialistului cu care putem discuta planul de dezvoltare. Acesta ne va putea îndruma pașii în a-l pune în aplicare.

Planul individual de dezvoltare personală e bun mai ales acum, în ianuarie, la început de an. Întocmit bine, cum scrie la carte, ne va fi pe post de îndrumător. Trebuie doar să dăm dovadă de sinceritate cu noi înșine în momentul în care îl concepem, fie că ne dorim mai mulți bani pentru 2019 sau mai puține kilograme.