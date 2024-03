Schimbări în acordarea SCVZ la ovine și caprine: Noile cerințe și excepțiile

Asculta acest articol Asculta acest articol

După îndelungi discuţii şi negocieri cu Florin Barbu, actualul Ministru al Agriculturii, s-a luat o decizie fără precedent. După cum subliniază publicaţia Agroinfo, toți crescătorii de oi și/sau capre care au animalele înregistrate în Baza Națională de Date (BND) sunt eligibili, începând cu acest an, la sprijinul cuplat pentru venit zootehnic (SCVZ), subvenție APIA care se lua, în anii trecuți, doar dacă crescătorii dețineau berbeci/țapi de rasă certificați prin înscrierea în registrele genealogice ale raselor și dacă respectau raportul de un berbec/țap la 35 femele ovine/caprine neînscrise.

Sprijinul cuplat ovine 2024

“Art. 101. – (1) SCVZ pentru ovine se solicită de către fermierii activi pentru un efectiv cuprins între 150 şi 500 de capete de femele ovine şi/sau berbeci, inclusiv pe beneficiar, cu excepţia celor din unităţile administrativ-teritoriale din zona montană prevăzute în PS 2023-2027, publicat pe site-ul www.madr.ro,https://pndr.ro/documente/ro/PNS-2023-2027-lista-zonelor-eligibile-pentru-interventiile- HNV-ANC-AEC.xlsx, pentru care se solicită SCVZ pentru un efectiv cuprins între 60 şi 500 de capete de femele ovine şi/sau berbeci, inclusiv pe beneficiar, care îndeplinesc cumulativ următoarele condiţii: a) animalele din exploataţie pentru care beneficiarul solicită SCVZ au vârsta de minimum un an la data de 31 martie a anului de cerere; b) animalele din exploataţie pentru care beneficiarul solicită SCVZ au vârsta de maximum 8 ani inclusiv la femele, respectiv 6 ani inclusiv la berbeci, în anul de cerere; c) efectivul de animale pentru care se solicită SCVZ trebuie să fie identificat şi înregistrat în BND la data depunerii cererii de plată, dar nu mai târziu de prima zi a perioadei de reţinere; d) animalele pentru care se solicită SCVZ trebuie să fie menţinute, pe o perioadă de 100 de zile de la data-limită de depunere a cererii de plată, în exploataţia/exploataţiile cu cod ANSVSA menţionată/menţionate în cererea de plată; e) animalele pentru care se solicită SCVZ trebuie să fie fie înscrise/înregistrate în registrul genealogic al rasei/în BND în exploatații cu cod ANSVSA; (2) Solicitanţii cu un efectiv mai mare de 500 de capete de femele ovine şi/sau berbeci beneficiază de SCVZ calculat la nivelul a maximum 500 de capete de femele ovine şi/sau berbeci

Art. 102. – Sunt eligibile la plată inclusiv animalele care până la finalul perioadei de 100 de zile, prevăzută la art. 101 alin. (1) lit. d), au intrat, respectiv au ieşit în/din exploataţiile cu cod ANSVSA deţinute de acelaşi beneficiar sau în/din exploataţiile asociaţiilor/cooperativelor/grupurilor de producători în care au fost transferate temporar pentru păşunat.”

Sprijinul cuplat caprine 2024

“Art. 103. – SCVZ pentru creşterea caprinelor prevăzut la art. 98 lit. c) se acordă fermierilor activi care îndeplinesc cumulativ următoarele condiţii: a) solicită SCVZ pentru un efectiv de minimum 50 şi maximum 500 de capete de femele caprine şi/sau ţapi de reproducţie, inclusiv, pe beneficiar, în exploataţii cu cod ANSVSA, care au vârsta de minimum un an la data de 31 martie a anului de cerere; b) solicitanţii cu un efectiv mai mare de 500 de capete de femele caprine şi/sau ţapi de reproducţie beneficiază de SCVZ calculat la nivelul a maximum 500 de capete de femele caprine şi/sau ţapi de reproducţie; c) femelele caprine şi/sau ţapii de reproducţie din exploataţia cu cod ANSVSA pentru care beneficiarul solicită SCVZ să aibă vârsta de maximum 8 ani inclusiv femelele şi, respectiv, 6 ani inclusiv ţapii de reproducţie în anul de cerere; d) efectivul de animale pentru care se solicită SCVZ trebuie să fie identificat şi înregistrat în BND la data depunerii cererii de plată, dar nu mai târziu de prima zi a perioadei de reţinere; e) femelele caprine şi/sau ţapii de reproducţie pentru care se solicită SCVZ trebuie să fie menţinute/menţinuţi, pe o perioadă de reţinere de 100 de zile de la data-limită de depunere a cererilor de plată, în exploataţia/exploataţiile cu cod ANSVSA menţionată/menţionate în cererea de plată; f) animalele pentru care se solicită SCVZ trebuie să fie înscrise/înregistrate în registrul genealogic al rasei/în BND în exploatații cu cod ANSVSA.

Art. 104. – Sunt eligibile la plată inclusiv animalele care până la finalul perioadei de 100 de zile, prevăzută la art. 101 alin. (1) lit. d) au intrat, respectiv au ieşit în/din exploataţiile cu cod ANSVSA deţinute de acelaşi beneficiar sau în/din exploataţiile asociaţiilor/cooperativelor/grupurilor de producători în care au fost transferate temporar pentru păşunat.”

