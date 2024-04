Taylor Swift, un fenomen global la 34 de ani

Asculta acest articol Asculta acest articol

Are deja mai multe albume care au ajuns numărul 1 în topurile Billboard din Statele Unite decât orice altă femeie din istoria muzicii. În 2022, albumul ei „Midnights” a împins vânzările de vinil din Marea Britanie peste cele pentru CD-uri, pentru prima dată după 35 de ani. Iar anul acesta a devenit pe Spotify cea mai difuzată artistă feminină.

Un fenomen studiat chiar și la nivel universitar

Actualul ei turneu mondial „Eras” atrage cele mai mari încasări obținute vreodată de un muzician. Concertele ei devin factori economici importanți pentru orașele gazdă, unele nevoite chiar să aducă îmbunătățiri ale sistemului de transport public pentru a face față asaltului fanilor. Vineri, 13 octombrie 2023, a fost lansat filmul care documentează actualul turneu, „Taylor Swift: The Eras Tour”, simultan în cinematografele din întreaga lume. În Statele Unite, filmul a stabilit un nou record: vânzări în avans care depășesc pragul de 100 de milioane de dolari.

Pe internet, găsim numeroase articole care își propun să dezvăluie motivele și modul în care Taylor Swift a obținut acest succes, și, de asemenea, impactul pe care îl are asupra consumatorilor de muzică.

Cercetarea fenomenului implică specialiști în economie, lingvistică, psihologie, neuroștiință și management muzical. Universități din Statele Unite și Australia găzduiesc conferințe și programe educaționale dedicate fenomenului Swift. De asemenea, există chiar și un articol pe Wikipedia dedicat exclusiv “impactului cultural al lui Taylor Swift”.

Dar în realitate, ce reprezintă acest fenomen? Ce este atât de remarcabil în muzica pe care mulți o ascultă cu atâta pasiune? De ce susțin criticii și experții că este o compozitoare deosebit de talentată? Amy Duhig, în vârstă de 25 de ani, din Marea Britanie, este o „Swiftie”, cum li se spune fanilor Taylor Swift. Aceasta scris pe o platformă de socializare despre artista ei preferată: „Cred că surprinde uimitor copilăria. A fost atacată cu multă ură pentru că este foarte feminină, dar nu a schimbat nimic la ea însăși. Ai putut-o vedea crescând atât de mult muzical. Iar fanii mai în vârstă simt că au crescut odată cu ea. Se pricepe foarte bine să pună sentimentele în cuvinte și să le descrie în metafore în care oamenii se regăsesc. Povestește în cântecele ei despre multe situații diferite, dar poate capta cu adevărat sentimentele oamenilor și probabil îi face să se simtă înțeleși.”

Melanie Horne are 33 de ani, este din Canada și prezice că Swift va fi recunoscută într-o zi drept vocea unei întregi generații de femei. „Cred că știe cu adevărat să surprindă momente și poate evoca amintiri cum nu o face nici un alt artist. Am trecut de 30 de ani dar pot să ascult o melodie pe care a scris-o când era adolescentă și care mă trimite înapoi la perioada liceului. Piesele de când era tânără surprind absolut toate bunele și relele vieții unei fete în creștere”. Sunt și femei mai în vârstă care se identifică cu muzica lui Swift. Kathy Kossatz este din Germania și are 45 de ani: „Când o asculți pe Taylor, ai senzația că este singură cu tine în cameră. O simți aproape. Muzica ei se conectează cu oameni foarte diferiți. Fanii pop mainstream iubesc accesibilitatea și atractivitatea, adolescenții se simt auziți, cei care analizează excesiv muzica și criticii îi recunosc talentul și chiar fanii indie sau punk rock nu-i pot rezista. Muzica ei și subiectele despre care cântă sunt universale. Uneori cântă despre de relații, alte melodii sunt ușoare critici sociale. Piesele sunt mereu sincere și inteligente și – aproape – niciodată plictisitoare. Și astfel are succes la oameni atât de diferiți”.

Această diversitate este reflectată de britanicul de 56 de ani David van der Burg, un fan devotat punk, căruia însă îi plac „atât de multe dintre melodiile ei pentru că spun o poveste și o fac în limitele scurte ale unei piese pop, ceea ce desigur implică un talent destul de mare. Ceea ce o diferențiază de contemporanii ei și îi atrage succesul este capacitatea de a se reinventa”.

Van der Burg subliniază, de asemenea, un aspect non-muzical al atractiei pentru Swift: afirmarea ei ca artistă. Și alți Swifties o văd așa. În 2017, Taylor Swift a intentat un proces de hărțuire sexuală unui prezentator de radio. Britanica Jo Shepherd i-a devenit fan exact din acest motiv: „Punctul de cotitură pentru mine a fost modul în care a disecat foarte calm și intelectual, în fața instanței, declarația tipului care îi pusese mâna pe fustă. Era încă relativ tânără, dar incredibilă”.

Puterea de a atrage o diversitate atât de mare de oameni, încrederea în sine, dorința de a experimenta și de a crește ca artist definesc fenomenul Taylor Swift. Sunt premise pentru o lungă carieră, la care nici măcar fanii devotați ai altor genuri muzicale nu pot rezista.

Compania QuestionPro a estimat că, în medie, fanii cheltuie circa 1.230 de euro ca să ajungă la concerte. Aceeași firmă susține că The Eras Tour ar ajunge să genereze peste 4,6 miliarde de euro (50 de țări din lume au PIB-ul mai mic de atât).

Swift, pe lista celor mai bogați oameni din lume

Taylor Swift s-a alăturat lui Elon Musk în clasamentul celor mai bogați oameni din lume, conform unei noi liste a bogaților.

Starul american de muzică pop a intrat pentru prima dată în lista miliardarilor din lume a revistei Forbes cu 1,1 miliarde de dolari (877 de milioane de lire sterline), alături de Sam Altman, creatorul chatbot-ului de inteligență artificială ChatGPT, care a acumulat 1 miliard de dolari (800 de milioane de lire sterline).

Titanul francez al bunurilor de lux LVMH, Bernard Arnault, și familia sa au ocupat primul loc în clasament, cu o avere estimată de 233 de miliarde de dolari (185 de miliarde de lire sterline). Forbes a declarat că pentru anul 2024 există un număr record de 2.781 de miliardari.

Acest număr este cu 141 mai mare decât anul trecut și cu 26 mai mare decât recordul precedent stabilit în 2021. Forbes a adăugat că elitele sunt mai bogate ca niciodată – cu o avere colectivă de 14,2 trilioane de dolari (11,3 trilioane de lire sterline).

Cântăreața și compozitoarea Taylor Swift a intrat în lista bogătașilor după ce a obținut statutul de megastar. Ea a cucerit audiența la premiile Grammy din acest an, devenind primul artist care câștigă premiul pentru albumul anului de patru ori. Albumul ei, “1989 (Taylor’s Version)”, a fost și cel mai bine vândut disc de vinil din anul trecut.

Succesul lui Swift nu se limitează doar la lumea muzicii. Prezența ei simplă la meciurile de fotbal american pentru a-și susține iubitul, Travis Kelce, a fost creditată cu creșterea audienței NFL.

Următorul album de studio al lui Taylor are deja o dată de lansare

În timpul discursului său la Premiile Grammy din februarie 2024, după ce a câștigat premiul pentru Cel Mai Bun Album Vocal Pop pentru “Midnights”, Taylor Swift a făcut un anunț surpriză că următorul ei album va fi lansat pe 19 aprilie 2024. Albumul va fi intitulat “The Tortured Poets Department”, iar Taylor a recunoscut că a început să lucreze la acest album după lansarea albumului “Midnights”. Se spune că noile lansări de albume ale lui Taylor Swift au creat unele probleme cu platformele de streaming muzical din cauza volumului mare de ascultători în același timp. Prin urmare, fanii nu ar trebui să fie prea îngrijorați dacă întâmpină dificultăți imediate în încercarea de a asculta “The Tortured Poets Department” pe platforme precum Spotify. Cu toate acestea, albumul va fi disponibil pentru ascultare pe servicii de streaming muzical precum Spotify și Apple Music începând cu data de 19 aprilie.

Titlurile melodiilor de pe “The Tortured Poets Department” promit câteva piese noi promițătoare, care cu siguranță vor trimite fanii lui Taylor Swift într-o vânătoare de indicii și referințe ascunse în versurile sale.

Sunt confirmate 16 cântece pe fiecare ediție a lui “The Tortured Poets Department”, ceea ce înseamnă trei cântece în plus față de versiunea originală a albumului “Midnights”. Taylor Swift a confirmat și că vor exista patru ediții fizice ale “The Tortured Poets Department”, fiecare ediție incluzând o melodie bonus diferită pe tracklist. În plus, tracklist-ul include piese cu colaborări ale rapperului Post Malone și a formației de rock indie Florence and the Machine.

După lansarea albumului “The Tortured Poets Department”, ultimele două albume pe care Swift trebuie să le reînregistreze sunt albumul său de debut, “Taylor Swift”, și “Reputation” din 2017. De mult timp s-a speculat că “Reputation (Versiunea lui Taylor)” va fi următorul album reînregistrat pe care îl anunță, dar Swift nu a făcut nicio confirmare directă. Cu toate acestea, lansarea filmului “Taylor Swift: Turneul Eras” pe Disney+ ar putea fi momentul perfect pentru a anunța următorul ei album reînregistrat.