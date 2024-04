Vizualizarea, una din cele mai bune tehnici de dezvoltare personală

Asculta acest articol Asculta acest articol

În rândurile de mai jos ne vom opri atenţia asupra unor tehnici folosite în dezvoltarea personală şi vom pune accentul în special pe tehnica vizualizării deoarece specialiştii sunt de părere că vizualizarea este o tehnică foarte puternică de dezvoltare personală.

Identificarea momentelor de succes din trecut

Vizualizarea, ca tehnică de dezvoltare personală, poate fi folosită cu încredere de majoritatea oamenilor pentru că fiecare dintre noi a avut la un moment dat succes pe un plan anume sau pe mai multe. Identificăm în primă etapă cele mai de succes momente din viaţa noastră. Trecem apoi la a le nota pe hârtie. La acest capitol vom avea în vedere inclusiv momentele de succes care au început de fapt cu momente de teamă de eşec. Vom rememora acele clipe şi vom retrăi sentimentul de încredere ce l-am avut. Amintirile pozitive ne redau încrederea în ideea că suntem capabili să facem ceva.

Analiza obiectivă

Dacă am reuşit să identificăm cât mai multe clipe de succes din trecut, chiar mergând la trecutul îndepărtat, în mare parte am reuşit să facem ceva mare, şi anume să mergem acolo unde am mai fost, să ne cunoaştem pe noi înşine fără a ne mai compara cu alte persoane. Doar noi cu noi. Trecem mai apoi la analiza obiectivă a situaţiei pe care o avem. Ce percepţie avem despre noi înşine? S-ar putea să descoperim că avem o stimă de sine scăzută, iar dacă am ajuns la această concluzie e bine pentru că putem remedia problema. Orice moment mai dificil din viaţă poate fi un imbold în a schimba ceva, reprezentând chiar o şansă să ne dezvoltăm personal, să creştem profesional. Trebuie să privim şi să analizăm situaţia în mod obiectiv.

Următorul pas este să conturăm planul de dezvoltare personală în funcţie de lipsurile ce simţim că le avem. Vom stabili unde anume vrem să ajungem, ce ne opreşte şi aşa vom identifica exact soluţiile. Rezolvarea problemelor se face doar prin fapte, aspect ce nu trebuie neglijat. Planul trebuie să fie unul realist ca atingerea scopurilor să se poată întâmpla. Ajungem iată în final la vizualizare ca tehnică de dezvoltare personală din nou pentru că după ce am stabilit obiectivul şi am trecut la acţiune e recomandat să vizualizăm rezultatul dorit. Să ne imaginăm că l-am obţinut. Sentimentul reuşitei îl întipărim în noi şi asta ne face să ni se pară mult mai uşor planul de dezvoltare personală ce l-am conturat.