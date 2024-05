1 Mai la grătar: Shashlik cu carne de miel, vită sau porc în stil Est-European

Am găsit o știucă frumoasă, de 2,7 kg, nu am stat pe gânduri, am luat-o imediat. Direct de la sursă, de la Fish Market de pe Bdul. Cloșca, proaspătă, a fost o adevărată mană cerească. Păcat ca nu am găsit mai multe. Am luat și un șalău micuț, de aproape 1 kg, caraș mare, cam la 1 kg bucată, dulce și gustos (3 bucăți) și 3 novaci mari, de 6 kilograme bucata. Bună marfă și mai ales, extrem de proaspătă.