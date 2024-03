Andreea Stăicuț: “Începe acum, nu mâine, nici poimâine!”

Asculta acest articol Asculta acest articol

1. Pentru începutul discuției noastre, aș dori să îți adresez una dintre cele mai dificile întrebări pe care le poate primi cineva: cine este Andreea Stăicuț? Cum te-ai descrie, astfel încât cititorii noștri să te cunoască mai bine?

Câteodată mă întreb și eu cine sunt, ținând cont că în mine “joacă” atât de multe personaje. De la fata liniștită care stă în banca ei, departe de ochiul vigilent al internetului și doar observă, la persoana îndrăgostită de haine și accesorii și până la femeia curajoasă căreia nu îi este teamă să vorbească despre schimbările pe care le presupune maternitatea, cum jonglezi timpul cât să le împaci pe toate și cum să nu te uiți pe tine pe drumul de creștere al unui copil. Sunt un personaj complex, câte un pic din fiecare, gata să se adapteze pe măsură ce schimbările apar.

2. Persoanele care te urmăresc pe platformele de socializare pot observa cât de implicată ești atunci când vine vorba de crearea de conținut pentru comunitatea ta de admiratori. Spune-ne mai mult despre experiența ta în mediul social-media: ce te-a motivat să alegi această cale, care sunt platformele pe care creezi conținut, cum ai început, care sunt provocările și satisfacțiile asociate dedicării tale în această meserie?

Indiferent cât de stângaci ar fi începutul, fără prea multe cunoștințe despre “cum se face” și ce vrea algoritmul rețelelor de socializare de la tine, important este să învingi frica aceea de a fi judecat de cei care te-ar putea urmări. Potențialul public. Pentru mine început înseamnă Youtube, cu un vlog de călătorie din Roma. Și acum zâmbesc. Țin minte că am plecat în excursie cu gândul să mă întorc acasă cu un material de postat și minimum o fotografie care să ilustreze călătoria pe care am făcut-o în Italia. Habar nu aveam că acela va fi momentul zero care descrie apariția mea pe internet. Dar am făcut-o și rău nu-mi pare. Iar de acolo încolo YouTube a rămas platforma care mă face să creez, deși m-am mai “pierdut” pe alocuri. Motivele sunt nenumărate: lipsa subiectelor, o viață monotonă pe care e greu să o colorezi pentru a aduna vizualizări sau.. o sarcină pe care nu voiam să o dezvălui până n-am fost pregătită mental pentru asta. Important este că mereu m-am întors la hobby-ul meu și n-am abandonat complet ideea prezenței pe social media.

3. A activa în mediul online înseamnă expunerea vieții noastre în fața celor care ne urmăresc. În mod inevitabil, apar și comentariile/părerile negative. Cum ai gestionat situația în momentul citirii acelor comentarii? Ai resimțit mai intens impactul sau acum ai dobândit abilitatea de a nu le pune la suflet cu aceeași ușurință?

Vor fi mereu comentarii malițioase la adresa creatorilor de conținut, indiferent de cât de simpatici sau antipatici sunt. Ce mi-am dat seama este că nu poți opri gura lumii, dar poți să gestionezi cum te raportezi tu la ea. M-am obișnuit deja că oamenii au un punct de vedere atunci când îți expui viața pe internet, ei se raportează la tine de parcă te-ar cunoaște și vor să știi și părerea lor. Atâta timp cât tonul unui comentariu este unul decent, pot să îl accept și încerc să “înțeleg” și cealată perspectivă, însă atunci când atacul este direct și nu are legătură cu ce faci, ci mai degrabă despre cum arăți, ori alte detalii, ei bine, asta întrece limita bunului simț și este important să punem o barieră. Ah, și ce fac eu, cred că este sănătos: răspund comentariilor negative. Să aibă celalalt perspectiva mea. Nu mă fac că nu le-am văzut, ci din contră.

4. Dacă te-ai întâlni cu tine, cea de acum 10 ani, ce anume ți-ai spune? Ai avea ceva să îți reproșezi?

Deși prefer varianta din prezent, dacă aș avea această putere, a călatoriei în trecut, chiar și pentru câteva minute, mi-aș zice: “începe acum, nu mâine, nici poimâine!” Momentul potrivit rar există: lumina perfectă în care să te filmezi, aparatura de ultimă generație, hainele cele mai sclipicioase, ori apartamentul în care trăiești. Teoretic, ar trebui ca acestea să fie de partea ta, ca să te faci remarcat, dar nu e mereu așa. Totuși dacă ai curajul să dai “REC” vieții pe internet chiar și așa imperfectă, atunci lucrurile se așază pe parcurs.

5. Recent, ai devenit mamă. Pe această cale, te felicităm pentru minunea din viața ta. Cum reușești să combini viața de mamă cu femeie care activează în social-media? Cum percepi impactul mediului online asupra vieții tale profesionale și personale?

Mulțumesc infinit! Dacă până acum credeam că știu ce e iubirea, David, copilul meu, mi-a arătat că se poate și mai mult. De când am devenit mamă, încerc să mă împart între “acasă” și “internet”, pentru că deși le vorbesc oamenilor despre haine, rutină, maternitate (mai nou), încă există frânturi de intimitate intacte. Pe de altă parte, îmi vine să îmi strig și să îmi arăt bucuria în lumea largă, însă consider că siguranța familiei mele îmi dictează acțiunile de pe rețelele de socializare.

6. Cum percepi rolul femeilor în mediul online și în ce mod crezi că noi, femeile, putem contribui la schimbarea sau consolidarea acestui rol? Te-ai confruntat, ca femeie, cu anumite provocări în mediul online și cum le-ai depășit? Cum îți folosești influența online pentru a sprijini cauze sau inițiative care îți sunt dragi?

Crearea de conținut este un hobby. La bază sunt om de comunicare, cu ani de televiziune și PR în spate. Când am intrat în concediu de maternitate am pus pe pauză proiectele care mi-au dat o satisfacție profesională imensă, iar unul cu totul și cu totul special este cel care îndeamnă fiicele să își convingă mamele să meargă la mamografie. #cuMamaLaMamo este o campanie despre sănătatea sânilor și screeningul mamar cu numeroase premii naționale și internaționale și sunt mândră că am putut fi parte din acest demers.

7. Care sunt femeile care te inspiră și de ce? Atât în mediul online, cât și offline.

Caut puterea, dar și frigilitatea într-o femeie. Combinația fatală pentru mine. Caut acea persoană ambițioasă care știe ce vrea, dar nu uită să fie bună cu cei din jurul ei. Ador femeia care știe să spună “îmi pare rău” dacă a greșit și recunoaște meritul celor care o ajută să ajungă acolo unde a țintit.