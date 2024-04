Avocatul Poporului cere eliminarea pragului de 30% elevi per clasă pentru burse de merit și reziliență

Profesoara din Azuga acuzată în vară că a lăsat intenționat corigenți 12 elevi de clasa a VIII-a din aceeași clasă, înainte de Evaluarea Națională 2023, predă în continuare, după ce contractul de muncă nu i-a fost desfăcut în vară.

This content is for IZ Plus Lunar, IZ Digital+Print, IZ Duminica si IZ Plus 1 An, IZ Plus si Ziarul Digital 1 An, IZ+ si IZ PDF Lunar, IZ+ si IZ PDF 1 An, IZ+ si IZ PDF 3 luni, IZ+ si Tiparit si PDF Lunar, IZ+ si Tiparit si PDF 1 An, IZ+ si Tiparit si PDF 3 Luni, IZ+ si PDF <35 1 Luna, IZ+ <35, IZ PLUS ANUAL, and IZ PLUS 3 LUNI members only.