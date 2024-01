Charles Michel nu mai candidează la europarlamentare

Asculta acest articol Asculta acest articol

…. prevăzute să aibă loc începutul lui iunie, denunţând ceea ce a calificat ca „atacuri personale”, relatează AFP, Reuters și Agerpres.

În urmă cu trei săptămâni, Charles Michel în vârstă de 48 de ani, care prezidează de patru ani reuniunile şefilor de stat şi de guvern ale celor 27 state membre ale Uniunii Europene, şi-a făcut cunoscută intenţia de a se retrage din funcţie pentru a se consacra campaniei pentru alegerile pentru Parlamentul European programate pentru 6-9 iunie.

„Am decis să candidez la alegerile europene din 2024”, a spus Charles Michel.

„Dacă voi fi ales, îmi voi ocupa locul. Consiliul European poate anticipa şi numi un succesor până la sfârşitul lui iunie, începutul lui iulie”, a declarat atunci el.

Michel a spus atunci că intenţionează să-şi exercite „funcţia de preşedinte al Consiliului European până la depunerea jurământului ca membru al Parlamentului European, care va avea loc la 16 iulie” cu toate că mandatul actual se încheie în noiembrie. Vineri, el a anunțat că nu mai candidează la europarlamentare.

”Am intrat în viața politică acum 30 de ani. De atunci, am luat parte la aproape toate alegerile din Belgia, la diferite niveluri de putere: local, provincial și federal. În ultimii patru ani, am fost președinte al Consiliului European, în urma unei decizii a celor 28 de șefi de stat sau de guvern în 2019.

Deficitul democratic al Uniunii Europene este adesea crescut. În opinia mea, democrația înseamnă legitimitate. Pentru un politician, alegerea prin vot universal este cheia acestei legitimități. În iunie, alegerile pentru Parlamentul European vor marca începutul sfârşitului politic al acestui ciclu instituţional şi începerea tranziţiei către noul mandat european în a doua jumătate a anului.

Europa a avut întotdeauna un loc special în inima mea. Am servit proiectul nostru european cu pasiune și convingere timp de aproape zece ani, mai întâi ca prim-ministru belgian și apoi în rolul meu actual. Prin urmare, mi s-a părut firesc, ca orice lider care dorește să continue să-și servească țara, să mă pun în fața alegătorilor pentru promovarea și apărarea proiectului european. Este, de asemenea, o oportunitate de a explica și de a apăra deciziile din care am luat parte și de a-mi prezenta viziunea asupra provocărilor ce vor urma: transformările climatice și digitale, locuri de muncă și prosperitate, pandemii, războaiele din Ucraina și din Orientul Mijlociu și multe altele Schimbări geopolitice.

Europa nu a fost scutită de aceste provocări care afectează direct cetățenii noștri. A fi candidat, în special la președintele Consiliului European, este un act de responsabilitate – și un risc – menit să consolideze legitimitatea democratică a proiectului european, din cadrul Parlamentului European.

Anunțându-mi decizia din timp, m-am asigurat că intențiile mele sunt transparente și am acordat Consiliului European suficient timp pentru a pregăti o tranziție instituțională lină, în interesul european, în urma alegerilor europene. Succesorul meu va fi ales înainte de prima sesiune plenară a noului Parlament European. La consultare și reflecție atentă, am considerat că, la fel ca în orice alegeri naționale sau locale, campania electorală este compatibilă cu exercitarea unui mandat politic care se apropie de final. Acest lucru, desigur, în strictă conformitate cu o distincție clară între rolul meu actual și campania electorală. Serviciile Consiliului UE au considerat, în plus, opinia independentă că acest lucru este perfect în concordanță cu principiile juridice și etice, așa cum Comisia Europeană a decis pentru membrii colegiului.

Alegerea mea a dat naștere atenției intense și speculațiilor mass-media. Am prevăzut o parte din ea, având în vedere natura fără precedent – unii ar spune îndrăzneață – a abordării mele. Acest lucru a dus, de asemenea, la reacții extreme – nu în cadrul Consiliului European, ci în afara acestuia – la perspectiva de a candida la alegerile europene, scurtarea mandatului meu și avansarea mandatului de succesor cu câteva luni.

Nu vreau ca această decizie să ne distragă de la misiunea noastră sau să submineze această instituție și proiectul nostru european și nici să fie folosită în vreun fel pentru a diviza Consiliul European, care cred că trebuie să lucreze neobosit pentru unitatea europeană.

Salut toate criticile politice și argumentele legitime. Desigur, fiecare situație are mai multe puncte de vedere posibile. Dar atacurile personale au prioritate din ce în ce mai mult față de argumentele factuale. Cred că acest lucru distorsionează discursul democratic obiectiv. Pe plan personal, mă aduce să reflectez asupra sensului și impactului angajamentului meu electoral căruia i-am dedicat 30 de ani din viață, nu doar pentru mine, ci și pentru cei apropiați.

Din toate aceste motive și pentru a menține concentrarea misiunii mele, nu voi candida la alegerile europene. Îmi voi dedica toate eforturile responsabilităților mele actuale cu determinare fermă până când acestea se vor termina. Voi fi întotdeauna un susținător fervent al unei Europe democratice, puternice, unite și stăpân pe propriul destin.

La sfârșitul acestui mandat, voi reflecta asupra naturii și direcției angajamentelor mele viitoare.”, a scris Charles Michel pe Facebook.

Plecarea sa din funcție ar fi dus la necesitatea găsirii rapide a unui înlocuitor sau preluarea funcției de către prim-ministrul Ungariei, Viktor Orbán.

A fost vehiculată și posibilitatea ca șefia Consiliului european să fie preluată de președintele României, Klaus Iohannis. Asta ar fi însemnat ca președintele Senatului, Nicolae Ciucă (PNL) să devină președinte interimar.

