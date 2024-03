Competiție electorală pe Tik Tok

Asculta acest articol Asculta acest articol

În plus, cu atâtea informații, nici nu mai știm ce este o campanie electorală.

A încerca o definiție a unei campanii electorale este un lucru inutil, o pierdere de vreme. Cu toate că seamănă între ele, la fel ca războaiele, fiecare campanie electorală este diferită.

În urmă cu ceva ani au făcut furori gălețile galbene și portocalii ale unui partid, pline cu alimente și băuturi, împărțite pe la sate. Rezultatele au fost pe măsura calității îi cantității băuturilor.

Înainte vreme puteau fi văzute grupuri compacte de propagandiști prin piețele de alimente, pe la piețele de vechituri, care vorbeau cu oameni, mai țineau câte un discurs, mai dădeau pliante, afișe, poate și cadouri mai consistente.

A venit moda rețelelor de socializare. USR s-a lansat în stradă, în urma unor campanii pe Facebook. După Facebook a venit Tik Tok.

Cu toate că se tot încearcă interzicerea Tik Tok în instituții, o serie de demnitari au cont pe această controversată rețea despre care se spune că ar veni din China sau din Rusia.

Greu de crezut, dar politicieni de top au conturi Tik Tok. Președintele Klaus Iohannis are 348 de urmăritori și zero aprecieri. Cum datele mi-au fost oferite săptămâna trecută, probabil că are acum mai mulți următori și vreo două, sau trei aprecieri. Mai ales după ce a anunțat că și-a depus candidatura pentru poziția de secretar general NATO.

Nicolae Ciucă, președintele Senatului, deci omul numărul doi în stat, are un singur urmăritor și zero aprecieri. Cam slab pentru un lider de partid care vrea să câștige alegerile.

Primul ministru Marcel Ciolacu stă mai bine. Are 6903 urmăritori, dar 50 900 de aprecieri. Pare un non sens să aibă mai multe aprecieri decât urmăritori, dar asta este.

Aproape aceeași situație o întâlnim la secretarul general adjunct NATO. Posibil candidat prezidențial, Mircea Geoană are 9930 urmăritori și 67 900 aprecieri.

Trecem peste Nicușor Dan, primar general al Capitalei- 754 urmăritori, 4 454 aprecieri, Cătălin Drulă – 2137 urmăritori, 19 600 aprecieri, Kelemen Hunor – 56 urmăritori, 0 aprecieri, și ajungem la George Simion Oficial – 410 100 urmăritori, 6 milioane aprecieri.

Ăsta să fie unul din secretele succesului AUR? Tik Tok rezolvă problema popularității, a notorietății, a programului? Rețelele de socializare clasice nu mai funcționează ca factori determinanți ai campaniilor electorale. A trecut moda.

Dar să aruncăm o privire și pe conturile Tik Tok la nivel local. O luăm în ordine crescătoare. La coada clasamentului se află senatorul USR de Satu Mare, Alexandru Zob – 317 urmăritori, 38 aprecieri. Deputatul UDMR Magyar Lorand 149 urmăritori, 181 aprecieri. Locul trei de jos în sus este ocupat de senatorul UDMR Turos Lorand, cu 233 urmăritori și 505 aprecieri.

Este depășit, dar nu cu foarte mult, de deputatul USR Radu Panait, cu 513 urmăritori și 1126 aprecieri. Scor slab pentru un președinte de organizație județeană.

Vin acum campionii Tik Tok-ului. Primarul Gabor Kereskenyi are 2657 urmăritori și 15 200 de aprecieri. Dacă fiecare apreciere se transformă într-un vot cam cu atâtea voturi aproape că se pot câștiga alegerile de primar de Satu Mare din 9 iunie.

Dar cine este marele campion local la concursul Tik Tok? Nicolae Ciucă, liderul PNL, are motive să-l invidieze pe deputatul PNL Adrian Cozma, care are 3058 urmăritori și 25 000 aprecieri. Nu doar față de șeful său de partid este mai tare, ci deputatul Cozma îi depășește pe toți parlamentarii sătmăreni la un loc. Este, însă, departe, foarte departe de liderul AUR George Simion, cu șase milioane de aprecieri și 410 100 de urmăritori.

Orice campanie electorală este o competiție. Cu siguranță, spun experții, rețelele de socializare nu mai sunt la alegerile din 2024 ce au fost în urmă cu câțiva ani. Cu ce vor fi înlocuite? În parte cu inteligența artificială, însă adevărata competiție va fi pe cifre.

Puterea, incluzând aici și aleșii locali, primari și președinți de consilii județene, se vor lăuda cu ce au făcut, își vor prezenta realizările, iar opozanții le vor arăta ce trebuiau să facă și nu au făcut. Sau au făcut prost.