Cum faci un cocktail bun?

Asculta acest articol Asculta acest articol

Abilitatea de a amesteca cocktail-uri este limitată la trei ingrediente: un tip de alcool , o băutură mixtă (dulce) și unul sau două cuburi de gheață . Te poți bucura cu ușurință de o seară distractivă alături de prieteni.

Barmanii experimentează cu ingrediente precum alge marine, ulei de trufe și sirop de rucola pentru meniul în continuă schimbare. Din câte pot spune, probabil că nu voi începe asta prea curând.

Dar învăț imediat importanța unui ingredient mai discret: „Pentru mine, gheața bună este aproape cel mai important ingredient al băuturii”.

Începe cu un Pisco Sour: măsoară ingredientele în jigger, cupa de măsurare (acasă, funcționează și un pahar de shot), toarnă profesional în shaker cu degetele arătător și mijlociu, umple cu cuburi de gheață, apoi se agită bine timp de aproximativ 30 de secunde. Gheața ar trebui să zboare înainte și înapoi de sus până în jos.

Elementele de bază ale cocktail-urilor bune.

Efortul este răsplătit nu doar cu ingrediente bine amestecate, ci mai ales cu o coroană de spumă catifelată din albușuri. Pentru o senzație deosebită recomandăm un „shake uscat”: agitați a doua oară fără cuburi de gheață și strecurați băutura la turnare. Spuma se răspândește deosebit de bine în gură și, prin urmare, poate servi ca purtător pentru alte arome, cum ar fi scorțișoară și uleiuri esențiale din cojile de citrice. Pentru a face acest lucru, distribuie bucăți de bol și preseazăle ușor peste pahar, cu exteriorul tăiat în jumătate.

Ce alte trucuri poți folosi pentru a-ți îmbunătăți rapid abilitățile de a face un cocktail? Ingredientele proaspete, cum ar fi sucul de lămâie proaspăt stors, fac diferența. In plus, un praf de sare rotunjeste gustul. La bar se adaugă puțină sare la siropul de zahăr. Cocktailurile – alcoolice și nealcoolice – pot fi, de asemenea, preparate folosind condimente picante și apă de cocos în loc de apă normală. „Băutura este la fel de bună ca și cel mai prost ingredient al ei.” Așa că, până la urmă, raftul meu de alcool are nevoie de un upgrade.

Cu următoarele cocktail-uri este evident că calitatea alcoolului este crucială. După un Basil Smash agitat, continuăm cu un Negroni și un cocktail Martini – și acestea constau în „alcool cu ​​alcool și alcool”. Acest lucru are avantajul că ingredientele se combină ușor și, prin urmare, pot fi amestecate ușor cu încheietura mâinii.

Sunt multe de vorbit când vine vorba de un cocktail bun de martini. Ar trebui amestecat cu gin sau vodcă? Uscat sau umed? Cu măsline? coaja de lamaie? Alegem un Dirty Martini cu un Navy Strength Gin foarte puternic amestecat cu gin mai puțin puternic, vermut și apă de măsline.

„Martini-ul este de fapt o băutură alcoolică” .De aceea se serveste cat se poate de rece; cald este necomestibil chiar si pentru cei duri. Pentru a face acest lucru, amestecați martini-ul cu o porție bună de cuburi de gheață și serviți-l într-un pahar bine răcit.

Cu toate acestea, efectul de răcire al gheții este întotdeauna un compromis cu diluția, motiv pentru care cuburile cu o suprafață mică sunt optime. Pe de altă parte, dacă folosești gheață pisată, vei ajunge rapid cu un amestec slab.

Acasă trebuie să scoateti întotdeauna cuburile din congelator la timp sau măcar să puneți înghețata în shaker sau in paharul de mixer.

Paloma, ultima băutură a serii, nu necesită alt efort decât gheața. Ca băutură construită, nu are nevoie de shaker sau ceașcă de amestecare, totul merge direct în pahar. Începeți cu ingredientele necarbogazoase, apoi cuburile de gheață până deasupra și la final limonada. Singurul truc: turnați limonada pe lângă gheață, dacă este posibil, pentru a nu spuma prematur. Acest lucru este încă realizabil chiar și după câteva cocktail-uri.

Încă prefer să ies în oraș pentru un cocktail bun. Dar știu că acum pot face cocktailuri foarte bune și acasă.

Citește și:

Poesis Cocktail Garden deschide joi seria proiecţiilor cinematografice cu filmul „Coffee and Cigarettes”

Poesis Cocktail Garden vă invită joi la un film tulburător cu Milla Jovovich şi Mel Gibson

Poesis Cocktail Garden a oferit publicului o superbă seară de blues