Elevii români percep discriminări în mai mare măsură decât colegii lor europeni

Asculta acest articol Asculta acest articol

… potrivit unui nou studiu internațional, semnalat de Ministerul Educației. Profesorii elevilor europeni, inclusiv cei din România, apreciază că școala oferă posibilitatea de a învăța despre diversitate și diverse drepturi și elemente de identitate europene, dar în același timp elevii români constată în jurul lor discriminări față de diverse categorii de persoane într-o măsură mai mare decât colegii lor din alte țări.

Iar profesorii, deși spun într-o măsură similară mediei europene că școala oferă diverse oportunități de învățare pe teme legate de drepturi, identitate europeană etc., apreciază într-o măsură mai mică decât media europeană că sunt pregătiți să predea astfel de noțiuni.

Studiul „Young Citizens’ Views and Engagement in a Changing Europe – IEA International Civic and Citizenship Education Study 2022 European Report”, a fost realizat în rândul elevilor de clasa a VIII-a / în vârstă de 14 ani. Analiza , susținută de Comisia Europeană, a fost co-realizată de Asociația Internațională pentru Evaluarea Performanțelor Educaționale.

Raportul arată că în aproape toate țările participante procentul elevilor care își exprimă atașamentul față de identitatea europeană depășește pragul de 90%.

Iar cei din România se situează peste media europeană la mai toate elementele de identitate, mai puțin la comparația ”cetățean european”/”cetățean al lumii”.

Elevii români raportează în proporție considerabilă că învață diverse lucruri despre Europa și Uniunea Europeană la școală, dar sunt sub media europeană când vine vorba despre învățarea unor chestiuni concrete și actuale. Iar profesorii români raportează într-o proporție apropiată de media europeană, dar adesea sub nivelul acesteia, o serie de teme civice pe care elevii lor au oportunitatea să le afle la școală.

Studiul a fost realizat în 18 țări europene și două landuri germane, pe eșantioane declarate reprezentative pentru publicul vizat: Bulgaria, Croația, Cipru, Danemarca, Estonia, Franța, Italia, Letonia, Lituania, Malta, Norvegia, Olanda, Polonia, România, Slovacia, Slovenia, Spania, Suedia, landurile Renania de Nord – Westfalia și Schleswig Holstein.

CITEȘTE ȘI:

Elevii de la Școala Gimnazială Lucian Blaga au învățat să circule corect cu bicicleta