Frauda, corupția și ticăloșiile din Satu Mare la alegerile din 1922

Asculta acest articol Asculta acest articol

Abuzurile și ilegalitățile comise de corifeii liberali în timpul campaniei electorale sunt prezentate într-un mod incisiv, dezvăluind tacticile nemiloase folosite pentru obținerea victoriei. Pe fundalul unei lupte intense între Partidul Național și Partidul Liberal, arestarea comitetului județean al Partidului Național, sub pretextul unor acuzații politice, amplifică tensiunile și îngrijorările din comunitate. Sunt prezentate și portretele liderilor liberali din județ. Limbajul este foarte dur, atacurile la persoană sunt la ordinea zilei, nu s-a schimbat nimic din 1922 până azi. Redăm mai jos câteva articole publicate în ziarul Patria din 15 și 22 martie 1922.

Ticăloșiile din Satu Mare

Abuzurile și ilegalitățile corifeilor liberali s-au ținut lanț în tot timpul campaniei electorale, dar au culminat în cele două zile de alegeri. Liberalii s-au folosit de toate măsurile închipuite ca să triumfe. Pe evreii cei mai simpli i-au atras de partea lor, românii însă, ungurii și toți muncitorii au votat pentru partidul național. Văzând că crește numărul voturilor noastre, pe lângă toate amenințările, au înconjurat în ziua de 7 Martie biroul partidului național cu poliția și la ordinele bețivului președinte al secției de votare, dr. Artemiu Caba, au deținut peste 40 de persoane, ca să nu poată vota, eliberându-i după închiderea urnei. Intervențiile domnului dr. Doboș au rămas fără rezultat.

La secția din Viile Satmarului au votat 80% cu partidul național dar președintele secției, părintele Vasile Basti, nu se știe ce a făcut peste noapte, că dimineața liberalii au avut o majoritate de 50 de voturi. Dar lasă că știe părintele… noi doar nu l-am însemnat la răboj… La secția de votare Lazuri a votat și comuna Peleșul Mare, care în mod ilegal a fost ruptă din circumscripția Carașeu. Când s-a făcut scrutinul, candidatul nostru a întrunit o majoritate de 350 de voturi, președintele însă a amânat declararea alesului și după multă chibzuială și sfaturi cu liberalii, a declarat, fără nici un motiv, nulă alegerea din secția 2 și 5, fixând-o pentru zilele de 13—14 Martie.

La lucrările președintelui din partea noastră nimeni nu a putut să ia parte, așa că nu cunoaștem deloc secretul fraudulos al domnului Caba. Ura poporului și furia lui este foarte mare și este foarte probabil să se răzbune față de ticăloșii care azi sunt păziți de poliție, de armată și de agenții secreți. La alegerea de la Senat de asemenea au început ilegalitățile. Bărbații de încredere au fost respinși în toate secțiile fără motive legale. Domnul Doboși intervenind a fost îndepărtat cu soldați chiar și din localul primăriei. Candidatul ungur, domnul Bélteki, scârbit de virtuțile electorale ale liberalilor și de murdăria cu care se lovește în față dreptatea, și-a retras candidatura.

Arestarea comitetului județean al Partidului Național din Satu Mare

În momentul când punem ziarul sub presă ni se comunică știrea că întregul comitet al Partidului Național Român din județul Satu-Mare, în frunte cu președintele comitetului, domnul Octavian Pop, a fost arestat din ordinul prefectului descalificat Teofil Dragoș. Arestarea aceasta senzațională a fost făcută în vederea reușitei candidatului liberal Kerecheș, care în manifestul său electoral a cerut alegătorilor să nu voteze cu Partidul Național “pentru că a despărțit Ardealul de Ungaria”. Consternarea este generală în județ.

Patriotismul liberal

Un candidat liberal acuză Partidul Național pentru dezmembrarea Ungariei.

Primim din partea comitetului central județean al Partidului Național din Satu-Mare amănunte despre modul cum s-a efectuat alegerile de Cameră în această circumscripție. În această circumscripție au candidat domnii: dr. Mihai Pop din partea Partidului Național și I. Kerekes ungur din partea celui liberal. La primul scrutin, biroul electoral printr-un nemaipomenit abuz, a zădărnicit alegerile la trei secțiuni, care asigurau succesul desăvârșit al candidatului Partidului Național, urmând ca în zilele de 13 și 14 să se efectueze noi alegeri în aceste trei secțiuni. În prima zi de alegeri, autoritățile locale în mod cu totul arbitrar au dizolvat biroul Partidului Național pentru a împiedica pe fruntașii noștri să participe efectiv la propagandă printre alegători și mai ales controlul biroului la secțiunile de votare. Totodată, s-au luat dispoziții ca toate străzile să fie barate cu armată nelăsând pe nimeni să pătrundă în cuprinsul circumscripției, iar conducătorul biroului, domnul Octavian Pop, a fost deținut.

Totuși, participarea unui număr mare de alegători la această nouă alegeri era o indicație sigură asupra acestui al doilea rezultat ținând cont că, corpul electoral din circumscripția Satu-Mare, oricât de grea ar fi fost teroarea autorităților administrative, ar fi dat majoritate candidatului Partidului Național. Și atunci s-a recurs la cunoscutul sistem de a împiedeca pe alegători să-și exercite dreptul de vot, nedându-li-se certificatele de alegător. Dar cea mai rușinoasă acțiune a organizației liberale din localitate a fost aceea, de a fi răspândit manifeste cu tricolorul maghiar și fotografia candidatului guvernamental — el însuși ungur — prin care se solicită voturile alegătorilor, atacându-se vehement Partidul Național Român „singurul vinovat pentru deslipirea Ardealului de la Ungaria“. Iată deci, Partidul Liberal acuzând Partidul Național Român de a fi contribuit la dezmembrarea Ungariei și înfăptuirea României Mari! Și aceasta se reduce la naționalismul și falsul patriotism al Partidului Liberal, care își zice și “național”.

Patria, miercuri 15 martie, 1922

Trădătorii neamului, demnitarii Liberalilor

Dovada că deputații István Kerekeș, Péter Mihályi și prefecții Teofil Dragoș, au trădat interesele Ardealului în favoarea Ungariei, iar astăzi sunt stâlpii domnului Brătianu.

Am afirmat în repetate rânduri că liberalii, în încercarea lor de a elimina partidul național, s-au aliat în Ardeal cu o serie de trădători de neam. Astăzi, liberalii din Ardeal sunt trădătorii românilor sub masca ungurilor. Suntem acum în măsură să aducem dovezi despre alianța domnului Brătianu și să arătăm natura partidului său. Candidatul partidului liberal din Satu Mare, domnul Kerekes István, a emis un manifest către alegătorii unguri, tipărit în limba maghiară la tipografia Boros A. din Satu Mare și având aprobarea cenzorului Szilágyi. În acest manifest, care este o rușine națională, după ce atacă românii și România, se afirmă următoarele, sub titlul „Partidul Național – Cei mai mari venali îmbrăcați în mantaua altruismului”: „Ei (adică Vaida și Maniu) au rupt Ardealul de la Ungaria și acum pretind că Ardealul este al lor” (adică al românilor). Iată, așadar, un candidat al domnului Brătianu, care îndeamnă alegătorii unguri să voteze împotriva partidului național, afirmând că acesta a rupt Ardealul de la Ungaria. Rușinea și insulta aduse ardelenilor și bănățenilor sunt fără margini.

Ca să se vadă că acest caz nu este izolat la liberali, mai cităm încă unul, tot atât de scandalos. Este vorba de domnul Péter Mihályi, deputatul liberalilor din Sighetul Marmației. La 17 octombrie 1918, după ce domnul Alexandru Vaida-Voevod a citit memorabila declarație în Camera Ungariei, a luat cuvântul Mihályi Péter și a spus, conform notițelor stenografice ale „Monitorului Oficial“, următoarele cuvinte: „În numele poporului român, pe care-l reprezint aici, protestez împotriva declarației domnului Vaida. Domnul Vaida și partidul național nu reprezintă poporul român. Ei nu au dreptul să vorbească în numele acestui popor. Noi, adevărații reprezentanți ai poporului român, de aproximativ o mie de ani trăim în cea mai bună frăție cu poporul maghiar și declarăm că și pe viitor vrem să trăim împreună cu maghiarii în iubita noastră patrie maghiară.“

Alături de Kerekes István, domnul Mihályi Péter reprezintă a doua insultă brătienistă la adresa românilor de dincoace de munți.

Domnul Brătianu, care vrea cu orice preț să extermine Partidul Național, a mai găsit încă un aliat: domnul Teofil Dragoș, prefectul de Satu Mare, cunoscut în deciziile judecătorești ca escroc, așa cum am dovedit cu sentințele judecătorești. Iată cum în raportul oficial nr. 31 din 1916 îl descrie prim-pretorul maghiar Domokos din Baia Mare, către guvernul maghiar din Budapesta, care se interesa de călătoriile lui în Regat: „Activitatea sa politică de până acum culminează într-aceia că, în calitatea sa de vicepreședinte al Partidului Național județean, în caz de lipsă a furnizat voturi la adunările județene“ (maghiare N. R.) „Prin Banca de Credit, la intervenția prefectului ungar, a luat ajutor bănesc de la guvernul maghiar și pentru această salvare a lui se declară din cale afară de mulțumitor și obligat.” „A executat o influență benefică și hotărâtoare asupra politicienilor români.“ „Pe Vasile și Constantin Lucaciu i-a șters din direcțiunea ,,Aurorei“ pentru ținuta dușmănoasă patriei maghiare, sub nr. Tribunalului Satu r. 401—1915.”

„Este un mercenar cu mult mai speculativ decât să-și pună în joc situația sigură pentru politică.“ „Și dacă amintesc și faptul că nu și-ar da nevasta tânără și frumoasă de origine maghiară pentru România întreagă, cred că am spus tot ce pot să spun despre el.“

„În ceea ce privește călătoriile sale dese în România, acestea au fost de caracter mercantil. Din încrederea ministrului agriculturii, a vrut să importe cereale, reușind să transporte peste 50 de vagoane de porumb pe care l-a vândut germanilor.“ „Domnul Dragoș politic este luat, este de toată încrederea. Cu Teofil Dragoș, Péter Mihályi și István Kerekes, liberalii au dovedit în fața Ardealului că patriotismul lor este o afacere de bancă și că se pot alia cu cei mai mari trădători de neam. De azi înainte, când îl veți mai auzi vorbind despre „trădarea“ opoziției și despre patriotismul lor, să le râdeți în față.”

Patria, miercuri 22 martie 1922