Friptură de costițe de porc cu usturoi și ierburi

Această rețetă de friptură de costițe de porc cu ierburi și usturoi presupune ca carnea de porc să fie sărată, frecată cu usturoi și ierburi, apoi prăjită la cuptor. Centrul este umplut cu orez sălbatic și castane prăjite și merișoare. Festiv!

This content is for IZ Plus Lunar, IZ Digital+Print, IZ Duminica si IZ Plus 1 An, IZ Plus si Ziarul Digital 1 An, IZ+ si IZ PDF Lunar, IZ+ si IZ PDF 1 An, IZ+ si IZ PDF 3 luni, IZ+ si Tiparit si PDF Lunar, IZ+ si Tiparit si PDF 1 An, IZ+ si Tiparit si PDF 3 Luni, IZ+ si PDF <35 1 Luna, and IZ+ <35 members only.