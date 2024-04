Iarba grasă este bogată în vitaminele C și E, dar și în vitamine din complexul de B-uri

Asculta acest articol Asculta acest articol

Iarba-grasă are proprietăţi laxative şi diuretice

Iarba-grasă este bogată în oligoelemente, dintre care potasiul, magneziul şi calciul se găsesc în cantităţi însemnate. De asemenea, această plantă este bogată în vitaminele C şi E, dar şi în vitamine din complexul de B-uri.

Iarba-grasă conţine cei mai importanţi acizi graşi Omega 3. Unul dintre aceştia este acidul alfa-linoleic, care nu poate fi sintetizat de corp şi trebuie asigurat prin alimentaţie. Acest acid joacă un rol important în prevenirea artrozei. Totodată, acizii graşi Omega 3 previn bolile cardiovasculare.

Frunzele plantei sunt mai bogate în compuşi fenolici decât tijele. Acest tip de compuşi au proprietăţi antioxidante şi anxiolitice şi joacă un rol esenţial în prevenirea diabetului de tip 2.

Atât tijele, cât şi frunzele se pot consuma în salate, în supe sau în omlete. Gustul acestei plante este uşor iute.

Iarba-grasă are proprietăţi laxative, diuretice, fiind benefică în special în cazul iritaţiilor mucoasei.

Graţie acestor proprietăţi, dă rezultate spectaculoase în regimurile de slăbire, detoxifică organismul şi, desigur, tratează constipaţia. În aceste scopuri, iarba-grasă se administrează sub formă de ceai (o jumătate de lingură de iarbă uscată la o ceaşcă).

Din iarbă-grasă uscată şi rădăcina de păpădie uscată se obţine un ceai care te ajută să scapi de problemele cu acneea.

Aplicat direct pe piele, sucul de iarba-grasă luptă eficient împotriva contracturilor musculare. În plus, este hidratant, calmant, cicatrizant, antiinflamator, dezinfectant şi antibacterian. Calmează iritaţiile şi favorizează cicatrizarea. Compresele cu suc calmează conjunctivita şi inflamaţia pleoapelor.

Mestecarea frunzelor calmează inflamaţia gingiilor şi chiar durerile de gât.

Cum prepari cataplasmele cu iarbă-grasă

Aceste cataplasme pot fi aplicate pe piele pentru calmarea iritaţiilor, cicatrizarea rănilor sau în cazul contracturilor musculare. Amestecă o lingură de frunze proaspete de iarbă-grasă cu o lingură de ulei de măsline. În cazul în care consistenţa este mult prea lichidă, se adaugă puţină pulbere de argilă verde sau albă.

Dacii numeau iarba grasă lax

Dacii foloseau planta pentru proprietățile sale medicinale. Era considerată un elixir. Hipocrate a observat că dă rezultate în diabet, avitaminoze, migrene, conjunctivită, hemoroizi, boli de rinichi, viermi intestinali. Chinezii o folosesc din cele mai vechi timpuri în alimentaţie, dar şi în tratarea a diverse afecţiuni.

Planta este utilizată la îmbunătăţirea memoriei, diabet, opreşte sângerările, impotenţă, muşcături de insecte, diaree, în afecţiuni ale aparatului urinar, ale ficatului, cistite, afecţiuni ale pielii, infecţii cu streptococ, spasme musculare.

Seminţele de iarbă-grasă (iarba porcului) lăsate la infuzat sunt indicate în balonare şi tulburări de somn.

Folosim tulpina, frunzele şi florile, proaspete sau uscate. Frunzele acrişoare merg de minune în salate şi alte preparate. Se pot face ceaiuri, decocturi, infuzii din plantă.Este apreciată de animalele din ogradă. Planta păstrează umiditatea solului din grădină. Pentru că se dezvoltă şi pe terenuri sărace, planta reprezintă un aliment important în ţările slab dezvoltate.