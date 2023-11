Iohannis: Negocierile pentru aderarea României la Schengen continuă și nu continuă

Acum când valorile termice scand uneori noaptea şi dimineaţa sub 7 grade Celsius, continuă dialogurile prin presă, referitoare la momentul montării anvelopelor de iarnă, dar şi pe seama tipurilor de anvelor.

