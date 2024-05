Oierii au pus gând rău samsarilor, necedând la preţurile oferite de aceştia

Asculta acest articol Asculta acest articol

Dacă în perioada menţionată, mieii/iezii s-au vândut la 45-50 de lei kilogramul în carcasă, iată că animalele care n-au ajuns pe mesele de Paşte, sunt reevaluate, iar oierii spun că preţurile nu au cum să scadă sub 20 de lei kilogramul în viu. Argumentul folosit de fermieri este acela că şi pe mai departe este cerere de carne de oaie şi de tineret ovin pe piaţa internaţională a cărnii. Mieii crescuţi în România pe fân/iarbă sunt consideraţi ca fiind în topul preferinţelor consumatorilor din Ţările Arabe.

Se recomandă pe reţele de socializare, ca fermierii să nu cedeze la ofertele derizorii ale samsarilor. Să nu vândă animalele numai să nu le mai aibă. Numai în acest fel, această categorie de comercianţi poate fi scoasă de pe piaţă. Aşa cum se poate remarca pe reţele de socializare, în această perioadă, mieii se vând la 22 de lei kilogramul în viu în judeţul vecin Maramureş, dar şi în Constanţa, acolo unde în perioada premergătoare sărbătorilor pascale, fermierii au lăsat loc de negociere, dar nu sub 45 de lei kilogramul în carcasă. Sub 22 de lei kilogramul în viu, dar nu sub 20, se vând mieii în judeţul Mureş.

În judeţele Iaşi şi Cluj, mieii se vând la 20,5 – 25 de lei kilogramul în viu, în vreme ce în judeţul Suceava, preţul a săltat la 30 de lei kilogramul în viu.Timpul lucrează în favoarea fermierilor. Până la valorificare, animalele vor acumula câteva kilograme în plus faţă de greutatea de până acum şi vor aduce puţin profit. Preţul final o să fie decis de cumpărătorii din zona ţărilor arabe, cei care, anual se dovedesc cumpărători fideli şi de cuvânt ai mieilor crescuţi în România.

