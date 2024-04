Ora de sport „le strică media” elevilor

Asculta acest articol Asculta acest articol

….. care le-ar putea compromite elevilor șansele la o bursă școlară. Profesorii explică ce iau în calcul la notare.

Cazul expus de un părinte pe o rețea de socializare făcea referire la faptul că o elevă a aflat acum, în aprilie 2024, că are o notă 7 la Educație Fizică, în urma unei evaluări din octombrie 2023. În decembrie, părinții au depus o adeverință medicală și de atunci eleva nu mai face ora de Sport. Profesorul insistă însă acum ca eleva să mai susțină o probă și să i se poată încheia media. Părintele întreabă cât este de legală această situație, iar de aici au început discuțiile, unii părinți dezvăluind situații asemănătoare și mărturisind că după o notă mai mică acordată în urma susținerii probelor sportive au decis, la rândul lor, să depună scutiri medicale și să-i „salveze” pe copii de notare. „Eu nu înțeleg cât de tâmpit să fii, ca profesor, să dai unui copil I sau S, la sport. Nu e o școală cu profil sportiv, unde ai zice că e mai competitiv. Și apoi se miră de ce părinții le scot copiilor scutire medicală. De ce aș accepta, ca părinte, ca un tâmpit să îi strice copilului media, cu nota la sport?”, este unul dintre comentarii.

Deși folosesc un limbaj mai puțin agresiv, și alți părinți scriu că au ales aceeași soluție, aceea de a obține scutire medicală pentru copiii lor, tot de teama unei note care ar împiedica elevul să aibă „10 pe linie”. Alți părinți în schimb sunt de partea profesorilor și spun că notarea are la bază bareme clare. În plus, să nu participi la ora de Sport, în condițiile în care copiii din generațiile actuale oricum fac foarte puțină mișcare, ar fi din start o decizie proastă, spun alți părinți. „Un elev care are aptitudini la sport și vede că li se acordă nota 10 și celor care nu au poate reclama acest aspect. Problema nu e la profesorii care respectă baremele, ci la cei care le fac. La rezistență, de exemplu, știu că e greu. Dar repet: la bareme ar trebui umblat, oficial, nu să luăm de urechi profesorii. Și nici scutirile fictive nu sunt o soluție”, este o altă opinie dintre cele peste 100 care s-au adunat între timp la postare.

În demersul de a afla de ce țin cont profesorii de sport atunci când acordă notele, cât de greu se poate obține nota maximă dacă se ține cont de barem, cum fac să-i atragă pe copii la ore, dar și cum îi conving pe părinți de importanța acestei discipline am stat de vorbă cu mai mulți profesori de educație fizică și sport.

