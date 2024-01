Populația așteaptă lideri cu viziune

Asculta acest articol Asculta acest articol

Un alt sondaj, realizat tot în ianuarie 2024, acordă partidului SOS România doar 3%. Un sondaj este doar o fotografie a momentului, însă ne arată anumite opțiuni ale electoratului. Dacă partidul lui Dacian Cioloș este cotat doar cu 1% înseamnă că fostul prim ministru nu este considerat un politician cu viziune.

Adevărul este că standardele culturii politice sunt în continuă scădere. O clasă politică din ce în ce mai obosită, un public din ce în ce mai receptiv, o acumulare de tensiuni sociale în creștere, fac aproape inutilă orice încercare de a ghici rezultatele alegerilor. Cine va pierde, cine va câștiga?

Putem însă intui ce își dorește populația. Populația din țările occidentale își dorește lideri cu viziune. Donald Trump revine în forță pentru că deși sub actualul președinte economia americană crește fostul președinte știe spune în mod convingător că Joe Biden este cel mai rău președinte din istoria SUA. De asemenea, se spune că Trump își știe saluta americanii și dintr-o parcare plină de noroi, ridicând mâna și anunțând că America va redeveni puternică sub conducerea lui.

Asta înseamnă să ai viziune. Dar în spate mai are și un program pentru America de 920 de pagini. Este programul lui Trump. Întrebăm și noi: au un program personal liderii PSD, PNL, USR? Nu. Diana Șoșoacă pare că are un program personal, dar în realitate nu are decât o imensă dorință de a ieși în față.

Dacă ești mai atent la nuanțe poți depista anumite semne. Ieșirea lui Ciolacu „Măi, măgarilor” poate fi un prim semnal că liderul PSD are și alte idei decât partidul. Și un mod de exprimare personal. Acel „Măi, măgarilor” le era adresat celor care spun că nu sunt bani pentru majorarea pensiilor.

Nu este puțin lucru pentru un prim ministru care are capacitatea de a observa că undeva, în apartul de stat, există niște măgari care spun că nu sunt bani în vistieria statului.

Având de-a face cu o înjurătură cu impact politic, în mod normal ar trebui să vină ceva similar, o înjurătură de bine, și din partea lui Nicolae Ciucă?

Dacă domnul Ciucă ar fi la fel de volubil ca Diana Șoșoacă PNL ar obține 8 procente în plus, la fel ca SOS România? Nu. Pentru că PNL este votat de alte cotegorii de alegători, mai așezați, mai puțin amatori de scandaluri.

Tinerii lupi din PNL, Rareș Bogdan, Robert Sigartău, Adrian Cozma, vor să imprime un alt ritm partidului, mai dinamic, dar electoratul liberal nu reacționează.

Cu siguranță publicul ar fi receptiv dacă liberalii nervoși ar sări în ajutorul fermierilor care protestează de mai bine de două săptămâni. Dar PNL tace, tace, tace. Nu se implică.

O dezbatere pe tema liderilor cu viziune este greu de susținut. În primul rând este nevoie de o țintă. Deocamdată pe scena politică din România nu există cel mai rău politician.

USR a urcat pe spinarea celui mai hulit politician din ultimul deceniu, Liviu Dragnea. Dispărând adversarul concret, USR s-a dezorientat complet.

O țintă concretă. Nu are nici PSD. Marcel Ciolacu a aruncat un „Măi, măgarilor” la întâmplare. Până și AUR dă din aripi în gol. George Simion nu are capacitatea de a-și demoniza adversarul direct.

De ce? Pentru că nu are un adversar direct. Neavând un adversar direct, nici PSD, nici PNL, nici AUR nu au nici capacitatea de a-și construi, de a lansa, un lider cu viziune.

Prin urmare, cel puțin până acum, populația asistă la o luptă între orbeți.