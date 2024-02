Salată Mexicana crocantă cu porumb prăjit

Spanacul nu este doar una dintre cele mai bune surse de antioxidanti, ci si una din legumele care au capacitatea de a imbunatati functiile congnitive si vederea. Aceasta leguma cu frunze verzi este bogata in fier, calciu, magneziu, acid folic, mangan, vitamine precum A, C si K. Potrivit studiilor, nutrientii din spanac – in special flavonoidele- stimuleaza functiile creierului, imbunatatesc vederea si chiar lupta cu anumite tipuri de cancer.